Cosmètics que cal guardar a la nevera amb la calor

Obrim i tanquem constantment la porta de la nevera. Col·loquem els nostres aliments dins la nevera perquè es conservin més temps i mantinguin totes les seves qualitats nutricionals. Però, què passa amb els cosmètics? També estan farcits de principis actius, ingredients naturals i, a vegades, orgànics. Per què s’emmagatzemen a temperatura ambient? Des de la Farmàcia Avenida América ens expliquen per què s’han de guardar alguns cosmètics dins la nevera.

Si bé no és estrictament necessari guardar-los ni conservar-los dins la nevera, amb la calor de l’estiu o per a potenciar certs efectes, com la descongestió de les ulleres o per a millorar les cames cansades, es recomana guardar-los en la nevera. No tant perquè conservin la seva formulació, sinó perquè es multipliquin els seus beneficis. «A més, a l’estiu, per exemple, per a conservar millor els cosmètics rics en vitamina C (que s’oxiden fàcilment), l’opció de la nevera és molt interessant», assegura Belén Acer, titular de la Farmàcia Avenida d’América i especialista en dermofarmàcia i nutrició.





Avantatges de guardar els cosmètics dins la nevera

En el cas dels contorns d’ulls, és una bona opció mantenir-los a la nevera. D’aquesta manera, serà més eficaç l’efecte antiinflamatori. En primer lloc, aportarà una acció descongestionant i reduirà les bosses i aconseguiràs una mirada fresca i revitalitzada.

A més, a l’estiu agrairàs aquest gest, perquè aplicar-lo és una veritable experiència sensorial a causa del seu efecte refrescant. Alguna cosa semblant passa amb els sèrums o les cremes hidratants de textura gel. Un altre cosmètic que agrairàs conservar a la nevera (sobretot a l’estiu) són les brumes o els tònics en format esprai, ja que et refrescaran instantàniament i t’hidrataran en qualsevol moment.

Finalment, després d’un dia de piscina o platja, el teu cos agrairà tenir guardada la crema corporal a la nevera. Els motius? El fred és descongestionant i refermant. Alleujarà petits problemes de circulació sanguínia i contribuirà a un correcte drenatge limfàtic.

Els beneficis també s’apliquen als bàlsams i locions corporals. «Ajuda’t d’un massatge ascendent per a afavorir l’eliminació de líquids i evitar que les cames se sentin pesades», aconsella la farmacèutica.





Quins productes cosmètics es poden guardar en la nevera?

A més dels productes esmentats anteriorment, altres cosmètics mereixen un lloc dins la nevera. És el cas dels esmalts d’ungles. Aquest producte és molt sensible a la calor i, sobretot, a la radiació solar. De fet, aquests dos factors combinats alteren considerablement la seva vida útil. Es torna pastós i desagradable d’aplicar. Per a solucionar aquest tipus de problemes, el truc és posar el teu esmalt d’ungles en la nevera.

D’altra banda, el perfum també conservarà la força de les seves aromes durant més temps. I, pel que fa al maquillatge, a l’estiu, quan fa molta calor, és una bona idea mantenir frescos el pintallavis i el llapis d’ulls. Les seves aplicacions seran més senzilles i molt més precises. Però, vigila amb les pols i les ombres d’ulls. Aquests productes de maquillatge no convé conservar-los dins la nevera.





On col·locar els cosmètics en la nevera?

«No es tracta de col·locar els cosmètics en qualsevol lloc de la nevera i menys encara barrejats amb el menjar. S’han de col·locar en una àrea específica, preferiblement en una caixa hermètica. D’aquesta manera, evitaràs que els productes adquireixin qualsevol olor de menjar. També pots guardar-los a la porta de la nevera. Finalment, cada vegada més marques de bellesa són conscients de la importància de refrigerar els cosmètics i han creat petites neveres per a aquest propòsit. Aquestes joies tecnològiques, petites, precioses (i moltes vegades instagrameables), et permeten cuidar els teus productes cosmètics brindant-los un entorn estable quant a llum, temperatura i humitat», finalitza la farmacèutica.





Per bellezactiva.com