Calor de rècord al Mediterrani Occidental

Francesc Mauri

A Catalunya, el passat dimarts 18 de juliol passa als registres climàtics com a data de referència. L’entrada càlida sahariana va ser de primera divisió. La conseqüència, 35 rècords meteorològics en la xarxa principal del Servei Meteorològic de Catalunya. Per què han pujat tant a les comarques gironines? Això és per culpa dels vents dominants de Llebeig i Garbí, és a dir sud-oest, que són els que reescalfen la temperatura quan arriben a l’extrem nord-est del país.

A Figueres, segons AEMET, es va arribar als 45,3 °C, la més alta mai enregistrada i la més alta d’aquell dia a tot l’Estat espanyol. El pantà de Darnius-Boadella i Navata van fer els rècords històrics de Meteocat amb 43,1 °C. A Torroella de Fluvià va arribar als 43 °C. Anterior rècord, del 2015, va ser de 41,1 °C. Cabanes també va superar la temperatura màxima registrada: van arribar als 43,3 °C, gairebé tres graus per sobre dels 40,8 °C del juliol del 2022. A Anglès es va arribar als 44,8 °C i es va superar la màxima de 43,2 °C registrada el juny del 2019.

A Santa Coloma de Farners va marcar els 43,6 °C, més d’un grau per sobre dels 42,3 °C que van assolir el juliol del 2019. A la capital del Pla de l’Estany, Banyoles, la temperatura va marcar 44,2 °C i va esmicolar el rècord anterior de 43 °C, registrat el 2015. El mateix va passar a la capital del Baix Empordà, la Bisbal de l’Empordà, on es van registrar 43,8 °C i es va superar el rècord del 2003.

A la Catalunya Central el rècord de temperatura va ser de 44,4 °C a Artés, al Bages. Mentre que a Òdena, a l’Anoia, es registrar una temperatura de 43,3 °C, mentre que el màxim a què havien arribat fins ara era de 41,6 °C. A Lleida, a Castellnou de Seana, a la comarca del Pla d’Urgell, el termòmetre també va batre rècord: la màxima registrada era de 41,9 °C el juny del 2019, però aquest juliol va arribar fins a 44 °C. La ciutat de Tàrrega, a l’Urgell, va superar la seva màxima de 42,5 °C i els termòmetres van arribar fins als 43,3 °C.

Molt destacable la ciutat de Lleida, la capital, amb dades des de 1940, dimarts 18 de juliol va ser el segon dia més càlid d’ençà que hi ha registres. La màxima va ser de 43,2 °C, a tan sols dues dècimes dels 43,4 °C assolits a finals de juny dels 2019. Però sí que el dimecres dia 19 de juliol va batre el rècord absolut de temperatura mínima més alta en 84 anys, 24,9 °C supera els 24 °C, anterior rècord d’agost del 2001. Cal destacar que a les 2 de la matinada, el termòmetre assenyalà els 31,2 °C.

A les Balears es va batre en dues localitats l’anterior rècord de temperatura màxima registrada a les illes; en concret, van assolir els 44,9 °C a Llubí i els 44,6 °C, a Maria de la Salut. Ara bé, ambdues estacions no formen part de la xarxa d’AEMET, l’Agència Estatal de Meteorologia, per la qual cosa no són registres oficials. A efectes oficials, continua la referència els 44,5 °C de Montuïri registrats l’agost de l’any passat.