“Vacaciones sin mamá”, de Ludovic Bernard

“Vacaciones sin mamá” és una comèdia que s’estrena avui divendres, dia 11 d’agost. El seu director és Ludovic Bernard; el guionista, Mathieu Oullion; mentre que en el repartiment trobem com a actors a Franck Dubosc, Aure Atika i Swann Joulin, entre d’altres. El seu títol original és “10 jours encore sans maman” i la cinta té una durada d’1 hora i 36 minuts.

Pel que fa a la sinopsi, després de ser acomiadat, Antoine -antic responsable de RRHH d’una important cadena de bricolatge- opta per quedar-se a casa per a tenir cura dels seus 4 fills. És una nova feina que fa la major part del temps ell tot sol, ja que la seva dona Isabelle està molt ocupada amb el seu nou treball d’advocada.

Els papers a la família Mercier s’han invertit clarament en els dos darrers anys, i Antoine comença a sentir-se cada cop menys capaç de fer front a les energètiques exigències de la seva família. Per això, unes vacances de deu dies a la muntanya es presenten com un regal del cel per al pare de família. Malauradament, un cas inesperat que li arriba a Isabelle al seu despatx farà que no pugui viatjar amb la resta. A la dona no li queda més remei que deixar que Antoine esquiï 10 dies, tot sol, amb els 4 nens.