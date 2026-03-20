Continuen prodigant-se els casos de positius en alcohol que pateixen accidents de trànsit

La Policia ha detingut aquesta setmana un total de cinc persones com a presumptes autores de delictes contra la seguretat col·lectiva per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta de quatre homes i una dona d’entre 23 i 55 anys controlats amb taxes de 0,95 a 2,13. Aquesta darrera, la més elevada, correspon a la conductora, que va ser detinguda arran d’un accident de circulació de danys materials en què es va encastar contra una barrera de protecció a la CG-5, a Arinsal. La dona, a més, tenia una privació del permís de conduir durant unes hores al dia i circulava fora de l’horari permès per la Batllia. Per tant, també va ser detinguda per un delicte contra l’Administració de Justícia.
Un altre dels cinc arrestats per alcoholèmia al volant va ser controlat amb una taxa d’1,94 després de tenir, també, un accident de danys materials a la CG-2, a l’altura de Soldeu. A un tercer conductor detingut, amb un positiu d’1,86, se’l va trobar en possessió de 0,9 grams de cocaïna i 2,3 d’haixix i es va negar a sotmetre’s a la prova de tòxics, fet que suposa un segon delicte contra la seguretat col·lectiva. Als altres dos detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol se’ls va aturar en diferents controls a la xarxa viària.
Conductor arrestat en possessió de cocaïna i per no voler fer-se la prova d’alcoholèmia i tòxics
D’una altra banda, els darrers dies, la Policia ha controlat un altre conductor, de 39 anys, amb 0,5 grams de cocaïna que també va refusar fer-se les proves de tòxics i alcoholèmia. Per aquest motiu, a més de per la possessió de drogues, se’l va arrestar per un delicte contra la seguretat col·lectiva. Circulava amb el permís de conduir i l’ITV caducades.