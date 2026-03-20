L’AGREDA participa al Salon du Recyclage d’Albi 2026 per a reforçar el compromís amb l’economia circular

L’Associació de gestors de residus d’Andorra (AGREDA) participa aquests dies al Salon du Recyclage d’Albi 2026, organitzat per FEDERREC Occitanie i Nouvelle-Aquitaine, amb el suport de FEDERREC Nacional, que se celebra del 18 al 20 de març, a Albi Expo (Le Séquestre), coincidint amb la Jornada Mundial del Reciclatge. Aquest saló és una de les trobades professionals de referència del sector i reuneix empreses i professionals del reciclatge, el reaprofitament i l’economia circular, així com representants institucionals i associacions sectorials vinculades a FEDERREC.
L’esdeveniment compta amb espais d’exposició interiors i exteriors, àrees destinades a maquinària i equipaments industrials, així com zones de networking i restauració amb presència exclusiva d’adhérents i partners de la federació. En el marc del saló, la delegació de l’AGREDA ha mantingut una trobada amb el president de Federrec Occitanie, Didier Mailhes i el vicepresident de l’entitat, Philippe Briane.
L’objectiu del Salon du Recyclage és fomentar la col·laboració entre els diferents actors del sector, posar en valor les bones pràctiques en la gestió de residus i visibilitzar la innovació aplicada al reciclatge i a l’economia circular.
Tal i com explica el president de l’AGREDA, Francesc Zamora, aquesta trobada ajudarà a trobar fórmules de col·laboració i coordinació entre els gestors d’Andorra i l’Occitània enfocades a maximitzar la revalorització dels residus en el marc de l’economia circular.
La presència a Albi permet a l’AGREDA seguir de prop les novetats del sector, enfortir vincles amb professionals i institucions franceses de l’àmbit del reciclatge i explorar noves oportunitats de col·laboració internacional en matèria de sostenibilitat i economia circular.