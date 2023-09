Un home usant Internet a través del mòbil (AMIC)

Segons les dades resultants d’una anàlisi duta a terme per Counterpoint, les vendes de telèfons intel·ligents van patir un descens a tot el món per vuitè trimestre consecutiu. Concretament, estem parlant d’una disminució del 8% interanual, i del 5% trimestral per al segon trimestre de 2023.

Samsung va dominar el mercat amb una porció del 22%, beneficiant-se del rendiment de la seva sèrie Galaxy A a escala global, mentre que Apple va ocupar el segon lloc, registrant la seva quota de mercat més alta per a un segon trimestre.

Per part seva, Xiaomi va ser la tercera marca en vendes, encara que va patir descensos en els seus dos principals mercats: la Xina i l’Índia. Per a fer front a aquesta situació, la marca xinesa cerca expandir-se en altres mercats renovant per a això la seva cartera de productes.

Els mercats xinès i indi són precisament aquells en els quals el grup OPPO ha obtingut un acompliment relativament bo (pot ser a costa de Xiaomi?), gràcies sobretot a OnePlus, mantenint la seva quota de mercat global malgrat les pèrdues a Europa Occidental.

Vivo, incloent-hi iQOO, va experimentar grans descensos a la Xina després d’un fort segon trimestre de l’any passat, a més d’una intensa competència de Samsung i OPPO en els mercats offline de l’Índia i el sud-est asiàtic en general.

El mercat global de telèfons intel·ligents sembla haver superat la seva fase de ràpid creixement. Factors com a cicles de reemplaçament més llargs per part dels consumidors, convergència en la innovació de dispositius, i l’aparició d’un mercat de recondicionats més madur, estan impactant particularment la demanda en el segment de preus baixos a mitjans.

No obstant això, el segment prèmium (preu de majorista de 600 euros o més) continua creixent. Més d’un de cada cinc telèfons intel·ligents venuts durant el trimestre va pertànyer a aquest segment.

Apple ha aprofitat aquesta tendència cap a més productes prèmium, aconseguint rècords en diversos mercats nous, com l’Índia, on va créixer un 50% interanual en el segon trimestre de 2023.

Malgrat el declivi en vendes, el rendiment del segment prèmium assegura que els ingressos no disminueixin proporcionalment. Per això, les marques inverteixen en expansió de mercat i innovació en noves tecnologies.

Totes les regions en l’àmbit mundial van experimentar una contracció en les vendes. Els mercats més desenvolupats, com els Estats Units, Europa Occidental i el Japó, van registrar els majors declivis. No obstant això, esdeveniments promocionals, com el “618” a la Xina, van aconseguir atenuar el descens en les vendes.





Per Tecnonews