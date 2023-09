S’obren cinc places per a cobrir vacants al Cos de Banders

Un acte en el qual hi participava el Cos de Banders (SFGA)

El Govern ha obert el procés de selecció per a cobrir cinc places de funcionari adscrites al Cos de Banders. Amb aquesta promoció de places es busca cobrir aquelles vacants que s’han anat registrant al Cos a causa de baixes per jubilació. En els darrers temps ha augmentat la conscienciació i l’interès de la ciutadania envers la protecció i la conservació del medi ambient i la preservació del patrimoni natural. Aquest fet provoca que el Cos hagi esdevingut d’importància cabdal per a portar a terme aquests objectius, essent essencials les funcions de vigilància, de control, gestió i de la sensibilització ciutadana.

La missió del lloc de treball és realitzar actuacions de vigilància i control per a garantir la protecció i la conservació del medi natural al servei de la comunitat d’acord amb la normativa vigent en matèria de caça i de pesca i de totes les altres normes que es refereixin a l’equilibri ecològic i al patrimoni natural. Així mateix, s’han de realitzar treballs de caràcter tècnic relacionats amb el patrimoni natural, la conservació i el seguiment de la fauna en col·laboració amb les àrees de l’Administració general que en tenen les competències compartides.

Entre altres requisits, les persones interessades han de tenir la nacionalitat andorrana, la titulació oficial d’educació post obligatòria com a mínim del nivell 4 del Marc andorrà de qualificacions (MAQ) o equivalent i no estar condemnats per delictes dolosos o imprudents vinculats a l’exercici de la funció pública.

Les persones interessades han de lliurar una sol·licitud al Servei de Tràmits del Govern en què han de precisar la referència “158-2023 Banders”, i l’han d’acompanyar del currículum actualitzat amb l’especificació de tots els llocs de treball que han ocupat amb anterioritat, els períodes i les responsabilitats, així com els títols acreditatius corresponents. La data límit de presentació de la sol·licitud és el dia 4 d’octubre del 2023. L’hora límit serà la del tancament del Servei de Tràmits d’aquest dia.