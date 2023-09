Un helicòpter i un autobús freguen la tragèdia

No parem, sempre estem “Naufragant per la xarxa” per a descobrir aquells vídeos que puguin ser d’interès per als nostres lectors: d’humor, per la seva espectacularitat, sobre la natura, de fets curiosos i d’ensurts, entre d’altres.

Doncs, precisament, d’un ensurt va el vídeo d’aquesta setmana. Un ensurt amb majúscules. Les imatges ja tenen uns anys (un parell), però no ha estat fins ara que les hem descobert al YouTube. Un helicòpter amb seriosos problemes intenta aterrar amb moltes dificultats per al pilot. En el seu accidentat descens, l’aparell topa amb un autobús davant el pànic de tothom. Finalment, uns i altres van tornar a nàixer.