Demà dimecres s’obren les inscripcions per a les proves d’accés als cicles formatius del Joan Brudieu

Del 13 al 21 de maig es reprendrà la inscripció per a les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i nivell 3, corresponents a l’any 2020. La inscripció es farà a través del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/.

La inscripció a les esmentades proves es va iniciar el dia 13 de març i va quedar suspesa d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel la COVID-19.

Per a fer possible la realització d’aquest procediment, s’han ajustat els calendaris i s’han introduït alguns canvis en la gestió, incorporant totes les mesures de prevenció imprescindibles per a poder realitzar les gestions de forma segura, tant per als treballadors implicats com per a la ciutadana.

A l’Institut Joan Brudieu, seu de la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, tota consulta o petició d’informació es realitzarà a través de l’atenció telefònica al telèfon (+34) 973 35 04 03, de les 9:00 h a les 13:30 h, o del correu electrònic secretaria@insjoanbrudieu.cat.

S’ha previst un nou calendari de les proves d’accés i totes les dates del mes de juny i posteriors són provisionals i podran patir modificacions en funció de com evolucioni la pandèmia

Proves d’Accés a CFM Inscripció : del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig Pagament de la taxa: fins al 22 de maig (abans de les 22 h) Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny [En el cas de l’Institut Joan Brudieu, al correu secretaria@insjoanbrudieu.cat] Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny



Prova : 25 de juny. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol. [En el cas de l’Institut Joan Brudieu, al correu secretaria@insjoanbrudieu.cat]

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova. [En el cas de l’Institut Joan Brudieu, al correu secretaria@insjoanbrudieu.cat]

Inscripció : no més tard de les 12 h del 29 de juny

Prova: 2 de juliol. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Proves d’Accés a CFS Inscripció : del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig Pagament de la taxa: fins al 22 de maig (abans de les 22 h) Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny Prova Part comuna: 29 de juny. Properament es publicarà l’hora de convocatòria Part específica: 30 de juny. Properament es publicarà l’hora de convocatòria Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol



Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova.