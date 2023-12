CONSENS per Escaldes respon a les demandes de clubs esportius i ciutadania amb un nou camp de futbol

CONSENS per Escaldes anuncia la construcció d’un nou camp de futbol (CONSENS)

La candidata número 6 de CONSENS per Escaldes-Engordany, Laura López, ha desenvolupat avui dimecres les accions en matèria esportiva de la candidatura. En aquest sentit, López ha assenyalat que “construirem un camp de futbol per a donar resposta a les demandes que han fet arribar tant la gent de la parròquia com els diferents clubs esportius”.

Tot i que s’ha de mirar la viabilitat del projecte i estudiar les diferents opcions que hi ha sobre la taula, aquesta nova instal·lació esportiva, segons López, podria construir-se al terreny de 4.000 metres quadrats que obtindrà el Comú a través de la cessió obligatòria del 15% del Pla Especial de Can Noguer. No obstant això, CONSENS per Escaldes-Engordany també estudia la possibilitat de fer aquest segon camp de futbol en un altre indret d’Engolasters.

Només així, segons López, “solucionarem el problema de saturació que pateix l’actual camp de futbol”. I és què tal com apunta la candidata “hi ha nens de 8 anys que acaben d’entrenar a les 10 de la nit degut a aquests torns rotatoris que s’estan fent i volem solucionar el problema”.

Una altra proposta que ha exposat López passa per fomentar l’activitat física i potenciar els hàbits saludables de la ciutadania. I per això, segons exposa la candidata “crearem un espai de natura a Engolasters per a la realització de colònies i estades de lleure per a totes les edats”.

Finalment, la candidata de CONSENS per Escaldes-Engordany ha afegit que s’ampliaran els horaris de les piscines comunals i del gimnàs “perquè entenem que s’ha de fomentar l’esport a tota la ciutadania de la parròquia”.