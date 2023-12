Òscar Fernández i Sònia Bigordà tornen a liderar la junta del COPSIA

Òscar Fernández i Sònia Bigordà (COPSIA)

El Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (COPSIA) ha renovat la junta en una assemblea general extraordinària celebrada aquest dimarts en la que es reincorpora com a president Òscar Fernández, qui va estar ja en el càrrec durant sis anys. Junt amb Fernández torna també la psicòloga i expresidenta, Sònia Bigordà com a secretària del Col·legi i s’incorpora el professional Marc Serra, com a tresorer. La fins ara presidenta, Sílvia Palau, continua com a vocal junt amb els companys de professió Arnau López, Carme Padreny, Blanca de la Cruz, Marta Rosselló i Paloma Ocaña.

Entre els reptes més importants que la nova junta té per endavant hi ha la de donar continuïtat a la tasca del Col·legi dels darrers anys, que s’ha centrat especialment a negociar les condicions per al finançament públic de l’atenció psicològica en totes les franges d’edat, infants adolescents i gent gran.

Així mateix, la renovada junta s’ha compromès a lluitar contra la nova pandèmia que afecta la salut mental, que l’Organització Mundial de la Salut ve anunciant i que ja ha arribat a Andorra. Per aquesta tasca Fernández i Bigordà es comprometen a fer molta divulgació sobre la causa per tal d’oferir eines i recursos a la societat andorrana.