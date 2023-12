Andorra Business presenta, a Sevilla, el potencial emprenedor del Principat

Judit Hidalgo intervenint al Congrés Internacional d’Startups (Andorra Business)

Andorra Business ha participat en el Congrés Internacional d’Startups, que se celebra a la localitat andalusa de Sevilla, a Espanya, on prenen part més d’un miler d’emprenedors, inversors, centres d’innovació, associacions del sector, universitats i institucions d’àmbit global de 46 països.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha intervingut a una de les ponències que sota el títol l’Ecosistema Startup Europeu, ha analitzat el present i el futur del sector. Hidalgo ha explicat que “a Andorra fa cinc o sis anys ningú s’hauria atrevit a parlar que teníem un ecosistema d’empreses emergents i gràcies a la voluntat política de construir-lo i a la unió de diferents institucions del país, tant empresa privada com empresa pública, universitat, i el treball conjunt s’està construint un ecosistema que ja està sent molt interessant inclús com a referència fora d’Andorra”.

En aquest sentit, la directora d’Andorra Business ha presentat les oportunitats que ofereix Andorra per als emprenedors i ha convidat als assistents a participar en la quarta edició de l’Andorra Business Market que se celebrarà al país el pròxim 9 de maig.

Per la seva banda, des de la direcció del Congrés Internacional d’Startups s’ha assenyalat que “l’esdeveniment és l’espai d’innovació emprenedora més gran amb una capacitat mobilitzada d’inversió present superior als 500 milions d’euros, amb rondes de negocis, espais pitch, zones d’estands i conferències”. La jornada també ha servit per a establir contactes amb l’ecosistema internacional d’innovació empresarial, inversió, emprenedoria i formació.

El congrés Internacional d’Startups, congrega fins divendres empreses emergents i negocis tecnològics, hi prenen part més de 200 conferenciants i 300 institucions de tot el món, i les entrades es van exhaurir abans de començar l’esdeveniment, segons dades facilitades per l’organització. L’objectiu és impulsar la generació d’aliances entre els ecosistemes d’innovació, emprenedoria i start-up afavorint la inversió i la connexió del talent amb els territoris.

El congrés està organitzat per l’Associació Internacional d’Startups i la Red Business Market, compta amb la coorganització de la Cambra de Comerç de Sevilla i la Fàbrica de Sevilla i com a col·laboradors hi participen la Conselleria d’Universitat, Recerca i Innovació, i l’Ajuntament de Sevilla.