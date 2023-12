CONSENS per Escaldes assenyala que “anar a votar no és l’única manera de fer política”

A l’esquerra, el número 7 de CONSENS per Escaldes, Ramon Tena (CONSENS)

La participació ciutadana ha centrat l’acte de campanya, d’aquest matí de dijous, de CONSENS per Escaldes-Engordany. El número 7 de la candidatura, Ramon Tena, ha manifestat que “sembla que anar a votar sigui l’única manera de participar en la política, i no és així”. D’aquí, segons Tena, que es vulguin crear canals de comunicació que vagin més enllà del vot i per això “volem crear la Conselleria de Ciutadania”. Una conselleria, segons Tena, que tindrà per objectiu “fer seguiment i donar resposta a les problemàtiques de la ciutadania”.

D’aquí que es vulguin desplegar un seguit de programes perquè el ciutadà participi molt més en els afers comunals, com ara, el Consell de joves parroquial, el Consell de la Gent Gran o la Conselleria de Ciutadania per a promoure la cohesió social i la participació ciutadana. Alhora, es reservaran partides per a pressupostos participatius i s’organitzaran reunions de poble amb més freqüència per a decidir sobre qüestions cabdals dins la parròquia.

Finalment, Tena ha assenyalat que tot i l’esforç que s’està duent a terme sobre el desenvolupament d’una administració electrònica més potent, “no es pot deixar el tu a tu” per a no deixar al marge aquells que no dominen les noves tecnologies.