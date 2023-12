Desperta Laurèdia lamenta que no hi hagi cap partida al pressupost del Govern (2024) per al vial de Sant Julià

El candidat de Desperta Laurèdia, Cerni Cairat (Desperta Laurèdia)

Cerni Cairat, candidat a cònsol major per Desperta Laurèdia a Sant Julià de Lòria, ha denunciat que el projecte de pressupost del Govern per l’any 2024 destina 0 euros a les obres del vial lauredià. Malgrat que existeix una partida destinada a l’actualització del projecte del vial, Cairat ha explicat que l’inici de les obres hauria de produir-se, com a molt tard, durant el segon semestre de l’any vinent. Al mateix temps, s’ha mostrat sorprès per la previsió del Govern de destinar més de 7 milions d’euros al vial de la Massana.

“Malgrat els compromisos, malgrat el pacte de Demòcrates i Unió Laurediana, continuem sense tenir cap compromís ferm d’acabar aquesta estructura que és molt necessària per Sant Julià”. A més a més, Cairat ha anunciat que els consellers generals Bartolomé i Aché han presentat una esmena al projecte del pressupost de l’any 2024 per a destinar una partida d’1 milió d’euros al vial de Sant Julià, per tal de poder iniciar les obres l’any vinent.