Grups de risc: Es recomana vacunar-se contra la grip i la Covid per a protegir-se a l’hivern

Cartell recomanant als grups de risc de vacunar-se contra la grip i la Covid (Govern d’Andorra)

El Ministeri de Salut recorda la importància de la vacunació contra la grip i la Covid-19 per a les persones majors de 60 anys o amb factors de risc, amb l’objectiu de protegir-se i augmentar la seva capacitat de defensa envers aquests virus respiratoris. Es consideren persones amb factors de risc, a banda de les majors de 60 anys, aquelles que pateixen malalties cròniques que poden empitjorar a causa d’aquests virus, les persones amb obesitat mòrbida, i, també, les dones embarassades.

Des de l’inici de la vacunació, a finals del mes d’octubre, s’han administrat 6.606 vacunes contra la grip i 2.250 dosis contra la Covid-19. El Ministeri de Salut valora aquesta dada de forma positiva i recorda que la vacunació continua oberta fins a finals del mes desembre. Per aquest motiu, el Ministeri convida a les persones que encara no ho han fet a demanar cita als centres d’atenció sanitària per a vacunar-se contra aquests virus respiratoris.

La voluntat del Ministeri de Salut és cobrir el gruix més gros de la població major de 60 anys o amb factors de risc front aquests virus que presenten els seus punts àlgids, pel que fa a la incidència, durant l’hivern.

A més, el Ministeri també ressalta que cal seguir les mesures preventives enfront de les malalties respiratòries, com per exemple: mantenir una higiene de mans freqüent; ventilar sovint els espais tancats; evitar aglomeracions i quan no és possible fer servir la mascareta; tapar-se la boca i el nas en esternudar; i utilitzar la mascareta si es presenten símptomes respiratoris.