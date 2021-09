Consells útils per a començar el teu hort de plantes aromàtiques

Tenir un hort de plantes aromàtiques a casa és un bon recurs per a tenir sempre a mà productes frescos. A més de fàcils de conrear i de cuidar, tens moltes opcions per a col·locar-les tant dins com fora de la casa. Si t’animes a començar-ne un, aquí et proposem alguns consells.

És important triar les plantes que més s’adeqüin a l’espai amb el qual comptes. Existeixen moltíssims tipus d’aromàtiques així que, a més, és important saber a quin grup pertanyen i quines plantes adquirirem. Cadascuna d’elles tindrà unes necessitats específiques.

Comprar plantes o llavors? És bo saber que les llavors solen tenir més avantatges, ja que solen ser més econòmiques, es poden dur a terme sembres escalonades i, a més, les aromàtiques que s’obtenen solen ser més adaptades a l’entorn.

Pel que fa a la ubicació, preferiblement és millor col·locar l’hort a l’exterior, però si no tens espais d’exterior, pots fer-ho en interior sempre que disposis d’una bona il·luminació. Es pot optar per jardins verticals i tests penjants.

Pràcticament totes les plantes aromàtiques necessiten molta llum, mínim 6 hores al dia en general, ja que és fonamental per al seu desenvolupament. I pel que fa al reg, cada planta té les seves pròpies necessitats. En general, el millor és no excedir-nos per a no ofegar-les. Però un bon consell, a més, és plantar les espècies agrupant aquestes per necessitats de reg.

Per Decoracionyjardines.com / AMIC – Tot Sant Cugat