Obertes les inscripcions de les activitats esportives a Encamp i al Pas de la Casa

El Comú d’Encamp obre aquest divendres les inscripcions per a les activitats esportives amb un complet programa per a infants, joves, adults i gent gran que començaran a partir del 20 de setembre, excepte les activitats aquàtiques a Encamp que començaran en funció de les obres de millora de les piscines cobertes del Complex.

El conseller de Joventut, Esports i Via Pública, Xavier Fernàndez, ha explicat que se segueix potenciant l’oferta esportiva a Encamp i al Pas de la Casa “amb algunes novetats com els escacs, el mini golf i ioga per a infants que se sumen a les activitats consolidades sumant més de 350 hores setmanals d’oferta esportiva per a totes les edats”

El conseller ha fet un agraïment especial perquè “els clubs esportius de la parròquia són una peça clau per aconseguir una oferta àmplia i variada d’esports i activitats a Encamp i al Pas de la Casa” i per tant els volem “reconèixer la seva tasca i seguir donant suport per la seva implicació“.

Els infants i joves a la vila d’Encamp podran gaudir d’activitats aquàtiques, com l’escola de natació, natació per a nadons, el club de natació, waterpolo, a les que s’hi sumen les arts marcials, on es pot escollir entre taekwondo, karate i kung-fu, una àmplia oferta d’esports col·lectius amb futbol, futbol sala i vòlei, i d’altres esports individuals com la gimnàstica artística, la psicomotricitat infantil (baby-gym), el tir amb arc, la dansa esportiva, curses i modelisme slot “scalextric” i les escoles de pàdel i tennis. Com a novetat enguany s’obren les classes d’escacs i patinatge en línia i ioga per a infants.

Pel que fa al Pas de la Casa, infants i joves podran accedir a diferents activitats, com l’escola de natació, natació per a nadons, ioga, multiesports (bàsquet, pàdel, badminton, hoquei i handbol) i com a novetat d’enguany judo, karate i el futbol sala.

Pel que fa als adults, a Encamp podran triar entre activitats aquàtiques amb natació per a adults, també per a competició i manteniment aquàtic. També hi haurà els clubs d’arts marcials amb les activitats de kung-fu i sanda i taekwondo i els col·lectius amb vòlei i bàsquet. S’inclou també esports de raqueta com pàdel i tennis, i esports individuals com la gimnàstica artística, dansa esportiva, tir amb arc i les curses i modelisme slot per adults. Al Pas de la Casa s’ha programat natació per adults com a novetat per a tot el curs.

La gent gran d’Encamp, comptarà amb la possibilitat de realitzar activitats aquàtiques de manteniment, natació i com a novetat mini golf.

Els preus, els mateixos que l’any anterior, de les activitats són per a infants i joves de 163 € per realitzar una activitat, de 307 € si se’n realitzen dues, i de 220 € cada activitat a partir de la tercera inscripció. Les activitats que realitzen una sessió a la setmana el preu serà de 83 €.

S’aplicarà un 10% de descompte per als titulars del Carnet Jove i els socis del Club Piolet i un 20% de descompte per al segon germà/na. No es poden acumular els descomptes i el carnet de soci és gratuït.

Els preu per a les activitats d’adults serà per una activitat sent socis de 113,40 €/trimestre, i en el cas de no ser socis, de 138,40 €/trimestre. Es podran beneficiar d’un 10% de descompte els titulars del Carnet Jove. Per a les activitats de gent gran el preu serà de 10,40 €/trimestre.

Les places estan limitades en funció de les capacitats màximes dels espais per motius de prevenció per la COVID19 i s’aplicaran diferents mesures de prevenció d’acord amb cada tipologia d’activitat.

Portes obertes de les activitats dirigides a partir del 20 de setembre

A banda de les activitats esportives, el Comú d’Encamp també posa a disposició dels usuaris dels centres esportius un calendari d’activitats dirigides que començarà l’1 d’octubre. A Encamp s’ofereix pilates, fit dance, circuit trainnig, aiguagim i cycling. Al Pas de la Casa les activitats pilates, cycling, aiguagim, body balance i activa’t que es una modalitat a demanda dels usuaris.

Per participar a les activitats dirigides serà necessari reservar la plaça per a cada sessió a través de l’aplicació disponible al web del comú d’Encamp o bé trucant al tel.732 700 (Encamp) – 755 111 (El Pas de la Casa).

Totes les activitats es poden consultar al catàleg digital, i les inscripcions es poden realitzar on-line, a través del web del Comú d’Encamp a comuencamp.ad