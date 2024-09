Consells per a transformar la teva llar amb colors pastel

Tons pastel també per als complements de la llar (AMIC)

Les tonalitats pastel són una alternativa excel·lent per a pintar la teva llar, aportant una sensació de calma i serenitat als espais. Aquesta, pot ser una bona opció a les acaballes de l’estiu i a les portes de la tardor. Els tons pastel oferiran a les principals estances de la llar un clima de pau i serenor per a donar la benvinguda a la nova estació de l’any.

1. Tria els colors adequats

Els colors pastels, com el rosa pàl·lid, el blau cel i el verd menta, són ideals per a crear ambients relaxants i acollidors. Quan escullis les tonalitats, considera la il·luminació natural de l’espai. Els colors clars funcionen millor en habitacions amb molta llum, mentre que els matisos més foscos poden donar profunditat a espais més petits.

2. Prepara la superfície

Abans de començar a pintar, assegura’t que les parets estiguin netes i llises. Una bona preparació inclou eliminar qualsevol impuresa, reparar esquerdes i aplicar una capa d’imprimació. Això garantirà que la pintura pastel s’adhereixi correctament i llueixi uniforme.

3. Combina amb neutres

Per a evitar que l’espai sembli massa infantil o avorrit, combina les tonalitats suaus amb colors neutres com el blanc, el gris o el beix. Això afegirà elegància i sofisticació al conjunt. Per exemple, pots pintar una paret en un to pastel i les altres en blanc trencat.

4. Accessoris i decoració

Completa el look amb accessoris que complementin els colors de les parets. Coixins, cortines i catifes en tonalitats a joc poden ajudar a cohesionar el disseny. A més, les plantes verdes contrasten perfectament amb les tonalitats pastels, aportant frescor i vida a l’espai.





