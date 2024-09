‘L’esquerda’, de Montse Milan, guanya el Premi Pirineu de Narració Literària

Lliurament dels Premis Homilies 2024 (Foto: Aj. Organyà)

’L’esquerda’, de Montse Milan Moliné, ha guanyat el Premi Pirineu de Narració Literària, principal referència dels Premis Homilies d’Organyà, que s’han lliurat aquest cap de setmana. L’obra finalista ha estat ‘La tria’, de Maria Cucurull. L’acte de lliurament s’ha celebrat un any més dins la Fira del Llibre del Pirineu, que enguany arribava a la 28a edició.

Al certamen Mort qui t’ha Mort de novel·la negra, dotat pel Govern d’Andorra, el premi s’ha quedat a Organyà atès que l’ha guanyat Marc Cortès, per l’obra titulada ‘Boumort’. El Josep Grau i Colell de poesia se l’ha emportat ‘L’ombra de l’esperança’, de José Luis García Herrera.

El Premi Alt Urgell de relats viscuts ha correspost a ‘El regal de l’àvia’, d’Eduard Abad. El Germans Espar i Tressens, per a ‘’L’inici de la meva carrera criminal’, de Jaume Ribera. I el Lletres de Dones, per a ‘Cop de gràcia’, de Bel Monclús. En aquesta darrera categoria el jurat també ha reconegut dues obres més amb sengles mencions: ‘Capricis del destí’, d’Eva Caselles, i ‘Massa felicitat’, de Carme Fernández.

L‘únic dels Premis Homilies que s’anuncia abans de la cerimònia, el Mn. Albert Vives (concedit per Òmnium Alt Urgell), ha estat enguany per a Ivan Caro, en reconeixement a la seva tasca de divulgació de la música, les danses i la cultura del Pirineu. El músic i artista urgellenc ha agraït aquest reconeixement i l’ha dedicat a tota la gent que treballa per la recuperació i el manteniment de les tradicions pirinenques i catalanes. D’altra banda, el Premi de Fotografies d’Organyà 2024 s’ha atorgat a ’Perspectives’, una instantània feta per Àngels Díaz.

El lliurament ha estat precedit per la lectura de les Homilies 2024. La literària l’ha protagonitzat l‘escriptora i periodista Gemma Ruiz. I la religiosa, a proposta del Bisbat d’Urgell, la veterana i reconeguda dibuixant osonenca Pilarín Bayés.

L’acte ha comptat amb la presència, entre d’altres, de l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives; el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull; la ministra de Cultura i Esports del Govern d’Andorra, Mònica Bonell; la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera. Tots ells han estat rebuts pel batlle d’Organyà, Celestí Vilà.





Premi Narieda

També s’ha lliurat en aquesta vetllada el Premi Narieda de Redacció Infantil, adreçat a alumnes de les escoles de la ZER Narieda (Miret i Sans d’Organyà, Sant Climent de Coll de Nargó i Escola de Peramola).

De Cicle Inicial, els tres premis -del primer al tercer- han estat per a infants d’Organyà: Ares Traveset, Enzo Alonso i Ferran Espar. De Cicle Mitjà, els tres guardonats són de Coll de Nargó: Conrad Reixach, Lume Serafini i Lau Duró. I de Cicle Superior, els dos premis principals han estat per a Rita Obach i Arnau Bastida, d’Organyà; i el tercer, per a Ares Finestres, de Coll de Nargó.