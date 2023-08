Aquesta setmana, la Whitney faria 60 anys. T’enyorem!

Aturem les màquines! Tots aturats, perquè aquest dimecres, dia 9 d’agost del 1963 naixia una cantant que ens va abandonar massa, molt aviat. Una veu que hagués pogut marcat una era dins de la música pop mundial, però, per aquelles coses que mai entendrem els “terrestres”, va partir precipitadament. I, compte, perquè ens va deixar sent ja una diva de la música. Ara celebraria els seus 60 anys. Whitney Houston, t’enyorem!

Va començar cantant professionalment amb la seva mare i als 16 anys va gravar cors per a enregistraments de Jermaine Jackson o Chaka Khan, entre d’altres. El 1983, Clive Davis li va oferir un contracte d’enregistrament al segell Arista. Els seus primers èxits van ser duets al costat de Teddy Pendergrass i Jermanine Jackson.

El seu primer àlbum es va publicar el 1985, titulat “Whitney Houston” és un treball de soulbailable amb què va obtenir la popularitat gràcies a tres singles successius que van aconseguir el número u a les llistes (el primer va ser ‘I wanna dance with somebody (who lovesme)’. L’elepé va vendre tretze milions d’exemplars. Èxit que revalidà amb el seu segon treball, “Whitney”, amb què va arribar a altres països. El seu paper protagonista juntament amb Kevin Costner a la pel·lícula “El guardaespatlles”, la va catapultar el 1992 a l’estrellat internacional, amb dues nominacions als Oscar per la millor cançó i unes vendes globals de l’àlbum de disset milions de còpies.

A partir del 2000 el seu comportament va ser cada vegada més estrany, a causa del consum de drogues (se suposa que es va iniciar després del seu matrimoni amb el cantant Bobby Brown). Addicta al crac, va passar en dues ocasions per rehabilitació. Va morir, malauradament, el 2012. Gran pèrdua.





Font: EfeEme.com