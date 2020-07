La Fundació ONCA participa novament en les Nits d’estiu als museus i a les Nits obertes d’Ordino

La Fundació ONCA col·labora una vegada més en el cicle de les Nits d’estiu als museus d’Andorra, que s’ha presentat avui en roda de premsa al Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Andorra. Les quatre actuacions protagonitzades pels músics de la Fundació tindran lloc els dies 15, 18 i 30 de juliol i el 8 d’agost.

El Duo Mozart, format per Francesc Planella (violí) i Elias Porter (viola), interpretarà el programa Els duos de Mozart, petites grans obres del Classicisme i actuarà el dimecres 15 de juliol, a les 21 h, a Cal Pal de la Cortinada. Aquesta actuació, a més forma part de les Nits obertes d’Ordino.

El dissabte 18 de juliol, a les 20 h, aquest mateix duo actuarà als jardins de l’església de Santa Coloma. Finalitzat el concert, es podrà realitzar una visita a l’Espai Columba, on es podran observar els frescos originals, i a l’església on, gràcies a l’ús de les noves tecnologies, es podrà gaudir de les pintures en el seu emplaçament original a través d’un videomapatge.

Per primera vegada, músics de la jove formació andorrana participaran a les Nits d’estiu als museus d’Andorra. El Trio JONCA, format per Carlota Franch (violí), Esteve Ticó (viola) i Eloi Pérez (flauta travessera i guitarra elèctrica), actuarà al Museu Carmen Thyssen Andorra. Hi haurà tres passis musicalitzats amb un programa anomenat, Influencers inpterpretats – de Lully a Rolling Stones, i tindran lloc el dijous 30 de juliol, a les 20 h, a les 20.45 h i a les 21.30 h.

El 8 d’agost, a les 20 h, als jardins de la Casa Areny Plandolit, serà el torn del Duo Font Bartumeu, format per David Font (guitarra) i Carolina Bartumeu (violoncel), amb el programa Racons del Mediterrani. Durant l’actuació, la dissenyadora i il·lustradora gràfica Carol Garrido farà una demostració de pintura ràpida que se subhastarà entre els assistents.

Totes les actuacions són d’entrada lliure però cal fer la reserva prèvia de forma obligatòria. Per les actuacions del cicle Nits d’estiu als museus d’Andorra, cal reservar al telèfon +376 836 908. Per assistir a l’actuació de les Nits obertes d’Ordino, cal fer la reserva al telèfon +376 878 173. Per a l’actuació al Museu Carmen Thyssen Andorra, cal reservar al telèfon +376 800 800.

27a temporada de la Fundació 2020

Nits d’estiu als museus d’Andorra i Nits obertes d’Ordino

Duo Mozart

Francesc Planella, violí

Elias Porter, viola

Cal Pal de la Cortinada

Dimecres 15 de juliol, a les 21 h

Els duos de Mozart, petites grans obres del Classicisme

Michael Haydn (1737-1806) i Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Duo per a violí i viola en Do major MH 355

Duo per a violí i viola a en Sol major, K.423

Duo per a violí i viola en Si bemoll Major, K.424

Nits d’estiu als museus d’Andorra

Duo Mozart

Francesc Planella, violí

Elias Porter, viola

Jardins de l’església de Santa Coloma

Dissabte 18 de juliol, a les 20 h

Els duos de Mozart, petites grans obres del Classicisme

Michael Haydn (1737-1806) i Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Duo per a violí i viola en Do major MH 355

Duo per a violí i viola a en Sol major, K.423

Duo per a violí i viola en Si bemoll Major, K.424

Duo Font Bartumeu

David Font, guitarra

Carolina Bartumeu, violoncel

Jardins de la Casa Areny Plandolit

Dissabte 8 d’agost, a les 20 h

Racons del Mediterrani

Arcangelo Corelli ( 1653 – 1713 ) – Sonata op. 5, núm. 12 “La Follia”

Carlo Domeniconi (1947) – Koyumbaba

Enric Casals (1892-1986) – Suite en re

Manuel de Falla – 4 cançons populars

Maurice Ravel (1875-1937) – Pavane pour une enfante defunte

Trio JONCA

Carlota Franch, violí

Esteve Ticó, viola

Eloi Pérez, flauta i guitarra elèctrica

Museu Carmen Thyssen Andorra

Dijous 30 de juliol, a les 20 h, a les 20.45 h i a les 21.30 h

Influencers inpterpretats – de Lully a Rolling Stones

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Allegretto de la 7a simfonia (adaptació Albert Gumí)

Jean-Baptiste Lully (1632-1687) – Marche pour la cérémonie des turcs (adaptació Albert Gumí)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – 1 Minuet i 2 Allegro (adaptació Albert Gumí)

Rock Medley (adaptació Albert Gumí i Joan Hernández)