Amb aquest conill amb samfaina ja podeu anar a comprar pa!!

Aquí teniu una d’aquelles receptes tradicionals. M’encanta fer receptes de cassola, tot i que no tinc foc per fer-les. Però no per això les deixaré de fer. Com be diu el nom de la recepta bàsicament portaria conill i samfaina, però a partir d’aquí podem deixar anar la nostra imaginació i fer-la al nostre gust.

En aquest cas jo incorporo unes espècies a la samfaina que li donen un gust boníssim i un toc de salsa worcestershire (salsa Perrins) que li dona un toc de més profunditat.

No tingueu por de fer aquests plats de tota la vida com aquesta recepta de conill amb samfaina, que de ben segur us agradarà.

Ingredients

1 Conill (tallat a trossos)

3 Dents d’all

3 Cebes

1 Pebrot vermell

1 Pebrot verd

1 Carbassó

1 Albergínia

6 Tomàquets

1 Culleradeta de comí

1 Culleradeta de pebre vermell de la Vera

2 Claus

1/2 Anís estrellat

2 Farcellets casolans (un lligat de 2 fulles de llorer+ branca de farigola+ branca de romaní).*podeu fer servir els farcellet del super, si voleu.

30 ml de salsa Worcestershire (salsa Perrins)

100 ml de Vi ranci ( si no en teniu podeu fer servi conyac o brandi)

Oli, sal, pebre i aigua

Preparació

Posem oli en una cassola i afegim els alls sencers esclafats per tal d’aromatitzar l’oli. En quan estiguin una mica rossets els traiem. Salpebrem el conill i el daurem. Un cop hagin agafat un coloret maco el reservem fora de la cassola. (Vigileu amb el fetge, que es fa de seguida). Ara començarem amb la samfaina pròpiament dita, en la mateixa cassola afegim les cebes, el pebrot vermell i el pebrot verd que els haurem tallat a quadradets no massa petits. Els deixarem uns 5 minuts abans d’afegir la resta. Passats els 5 minuts afegim el carbassó tallat a daus i deixem coent uns 2-3 minuts. A continuació hi posarem l’albergínia també tallada a daus. Jo en aquest moment és quan m’agrada afegir una mica de sal a totes les verdures. Deixarem que les verdures s’estovin bé , uns 10 minuts aproximadament. Anirem afegint una miquetona d’aigua si veiem que s’enganxen a la cassola. Ara serà l’hora dels tomàquets. 2 tomàquets els afegirem tallats a daus i els altres 4 tomàquets els ratllarem. Jo li poso també la branca per que crec que li donarà més aroma a tomàquet, però no tinc cap rigor científic, així que és opcional. Ara serà l’hora del condiment, afegim el comí, el pebre vermell de la Vera, els claus, l’anís estrellat, els farcellets d’herbes i la salsa Worcestershire. Deixarem a foc més aviat suau fins que s’evapori l’aigua.

Vinga va que hi ha un aroma a la cuina d’escàndol i la recepta de conill amb samfaina ja està a mig fer!! Un cop evaporada l’aigua del tomàquet, incorporem al protagonista, els trossos de conill. Reguem per sobre amb el vi ranci i removem una mica tot plegat per tal d’incorporar tots els ingredients de la cassola. Deixem uns 5 minuts per tal d’evaporar l’alcohol del vi. Un cop evaporat, afegim aigua fins a cobrir el conill i deixarem fent xup-xup suau durant uns 30 minuts. Durant el xup-xup serà l’hora de fer la cerveseta merescuda, però no us oblideu de remenar de tant en tant, eh! I,… nois i noies, ja tindrem la nostra recepta de conill amb samfaina feta!!

Que us ha semblat? no digueu que no li fotrieu forquillada a aquest conill amb samfaina ehh?

SALUT I BON MENJAR!!

