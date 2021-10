Viatge a Ítaca

Ho diu la cançó de Lluís Llach que musica un poema de Konstantinos Kavafis traduït en el seu moment pel nostre Carles Riba. Volem un camí llarg per poder gaudir de la travessia i avançar mentalment el moment de l’arribada i el plaer que hi sentirem.

Un procés que es podria estendre a tot això del menjar i el beure. Perquè no em negareu que, quan compreu unes gambes fresques, no sentiu ja al paladar com un regust d’all i julivert. Aquell que espolsareu pel damunt de les joies vermelles quan les passeu per la planxa.

Però aquest procés té una trampa. Perquè, de la mateixa manera que quan comprem un producte envasat busquem la data de consum recomanada més tardana, conscients que allò suposa que el producte és més fresc, hauríem d’estar amatents a que cap producte passés a la nevera més temps del necessari. I això suposa planificar abans de comprar. Saber quin dia obrirem aquella bossa de dolceta o posarem a la vaporera aquell bròquil per fer-ne un sopar lleuger i saludable.

Cert que la tecnologia i la veterania ens poden ajudar en aquest objectiu. Les neveres modernes tenen calaixos per productes que demanen humitat i per productes que la defugen. Embolicar les verdures amb paper de cuina absorbent ajuda a mantenir-los més frescos i secs. Però no ens enganyem. Si volem un producte fresc, cal que la seva travessia entre la verduleria i la cassola no sigui llarga. Que producte fresc no significa producte que es passa el temps a la nevera, sinó producte que consumim sense més tardança que l’estrictament necessària.

Una tardança que determinats productes – bulbs, naps o tubercles – permeten allargassar en ser ja òrgans de reserva de la planta. Però que altres com les fulles i, sobretot, els brots en procés de creixement, exigeixen escurçar-la tant com sigui possible. Per tant, si és el cas, no us pregunteu si us venen de gust. Pregunteu-vos quan i com us els menjareu. I doneu-hi una ullada, que no totes les bosses són iguals.

Cert que podeu “refer-los” una mica posant-los en aigua freda, però siguem sincers, no és el mateix.