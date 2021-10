Tornen els miralls grans en la decoració interior

Els grans miralls tornen en la decoració d’interiors i tenen moltes qualitats a més de les utilitàries, ja que poden ajudar a crear els més atractius entorns. La tendència d’aprofitar els enormes miralls ha tornat amb furor. Sobretot perquè la decoració s’inclina ara pel més bàsic però també el més atractiu. I els miralls ja no es limiten al bany, ara pots posar-los per tot arreu.



Grans miralls en el rebedor

Ningú dubte sobre el gran avantatge de tenir miralls a l’entrada. Sobretot si tens un rebedor petit. Ja saps que els miralls donen amplitud visual a qualsevol estada.

Decora el saló amb grans miralls

No fan falta diversos miralls grans en un espai, n’hi ha prou amb un. Però quan parlem de grans miralls, ens referim a l’avantatge que suposen en molts espais. També en el saló funcionen estupendament. Complementant una paret en la qual col·loquem una còmoda. Col·locat en el centre de la paret i del saló, el saló guanya en llum. Una tendència molt atractiva és col·locar-lo directament en el sòl i recolzat a la paret. Tanmateix, això no és recomanable si hi ha mascotes o nens.

No importa l’estil decoratiu que tinguis a casa

Els miralls grans es fusionen en molts estils decoratius, com l’estil nòrdic, l’industrial i el minimalista. Els miralls no necessàriament han de ser rodons, poden ser quadrats o ovalats. Imprimeixen personalitat a qualsevol habitació.

Per Decoracion2.com / Tot Sant Cugat