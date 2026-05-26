Conductora ferida en un sinistre entre dos turismes a la carretera de l’Obac

Aquesta de dimarts, 26 de maig, s’ha registrat un accident de circulació entre dos turismes amb matrícula andorrana a l’altura del punt quilomètric 0,700 de la carretera de l’Obac. El sinistre de trànsit, segons ha informat el servei de Policia, s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida.
El mateix servei de l’ordre ha assenyalat que arran de l’incident viari, la conductora d’un dels cotxes implicats, una dona de 44 anys, ha resultat ferida. El Cos de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 10:40 hores d’avui.