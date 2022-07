Conducció segura sota la pluja

Si per a conduir cal ser responsables, els dies que plou cal ser molt més cautelosos per a evitar patir accidents o provocar problemes als altres conductors i als vianants, ja que no només influeix en la conducció l’aigua de l’asfalt, que pot fer el vehicle inestable, sinó que també els sots de la carretera i la intensitat de la pluja poden fer molt perillós el recorregut.

Per això, us donem alguns consells per a conduir sota la pluja:

• Sempre que us sigui possible, conduïu pel carril de la dreta.

• Porteu encesos els llums quan plogui. Si la pluja s’intensifica molt també podeu posar en marxa els llums de boira davanters per a augmentar la visibilitat, i els posteriors perquè us vegin.

• Circuleu a una velocitat més reduïda del normal. Si la pluja intensa us dificulta la visibilitat, atureu-vos en el voral.

• Si heu de travessar un bassal gran, aneu a poc a poc, ja que poden mullar-se els discos de fre i perdre una mica d’eficàcia.

• Si els vidres s’entelen, degut al canvi de temperatura interior/exterior, poseu en marxa la lluna tèrmica del vostre vehicle.

Tot i aquestes recomanacions, convé prendre precaucions abans de trobar-se amb un complicat dia de pluja, com assegurar-se que el cotxe compta amb uns pneumàtics en bones condicions i que tenen la pressió adequada, ja que si estan llisos poden resultar perillosos, a més cal tenir en compte que la pluja i la boira redueixen l’adherència de les rodes fins un 50%