Primer dia de campanya de les llistes territorials de Demòcrates a les 7 parròquies

Meritxell López i Conxita Marsol, segona i primera de la llista de Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella (Demòcrates)

La llista nacional de Demòcrates ha centrat la seva activitat de campanya, aquest dilluns, en anunciar algunes de les mesures que pensa aplicar en matèria d’habitatge, per tal d’aconseguir més parc de lloguer a preu assequible. Ha estat el número 1 de la candidatura nacional, Xavier Espot, l’encarregat de explicar les propostes de la formació taronja. Però, l’activitat de campanya de Demòcrates d’avui s’ha estès com una xarxa per les 7 parròquies del Principat gràcies a les seves llistes territorials.

Canillo

A Canillo, Guillem Casal i Jordi Jordana, els dos candidats de la llista de Demòcrates + Indepenendents, s’han desplaçat fins a la CG2, en el seu pas per la zona de la Trava. Des d’allà, Jordana ha explicat el projecte per a seguir eixamplant la carretera, en aquest cas el tram que va fins al començament de l’Aldosa, per a “millorar el traçat, la comoditat dels conductors i també la seguretat, ja que és una via molt transitada”, tenint en compte que és l’accés a pistes i la connexió amb França.





Encamp

La llista encampadana de Demòcrates + UPD han realitzat l’acte de campanya d’aquest dilluns a la localitat del Pas de la Casa. Des de la parada d’autobús a tocar de l’església, el candidat Jordi Torres ha garantit que milloraran el servei i freqüències del transport públic que enllaça el centre del país amb el Pas de la Casa, amb una línia “segregada que comenci a Andorra la Vella i s’aturi a Encamp, Canillo, Soldeu i el Pas”. “Volem millorar la comoditat de les persones que van al Pas de la Casa cada dia a treballar o a gaudir-ne”, ha manifestat.



Ordino

Les candidates de Demòcrates + ACO Berna Coma i Sandra Codina han escollit per al primer acte de campanya una “casa emblemàtica per a Ordino i un símbol d’identitat”. Es tracta de Casa Rossell, a la qual “li donarem un ús que beneficiï la parròquia i estigui a l’altura del seu valor cultural i patrimonial”, ha defensat Coma. La candidata ha anunciat que les obres de sanejament ja s’han iniciat, però ara cal donar-hi continuïtat amb la rehabilitació de tot l’edifici.





La Massana

A la Massana, Carles Naudi i David Montané han tractat un dels grans projectes que porta el programa de DA + CC en benefici de les Valls del Nord i de la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes. Concretament, el nou vial que sortirà des de Serra de l’Honor fins a les Fontetes i, en un segon tram, fins a Santa Caterina. Enllaçarà amb zones de pàrquings, fet que permetrà “pacificar el trànsit al centre del poble”, on serà “més agradable passejar i comprar”, ha celebrat Naudi.





Andorra la Vella

A la capital, la candidata Conxita Marsol, acompanyada de la número 2 de la llista nacional Meritxell López, ha garantit que si la ciutadania fa confiança a la llista de Demòcrates + Liberals d’Andorra la Vella, “impulsarem definitivament la construcció del multifuncional“. Una infraestructura que s’ha de convertir en “l’espai nacional per a esdeveniments de tota mena, culturals, esportius, i també de país com la Fira d’Andorra la Vella”. Marsol també ha defensat la localització de l’Estadi Comunal com la idònia per a tirar endavant aquest projecte, tot i que encara “s’ha d’acabar de concretar”.





Sant Julià de Lòria

La llista territorial de Demòcrates + Liberals de Sant Julià de Lòria ha citat els mitjans en aquesta primera jornada al punt on està previst que arribi el nou vial. “És el primer punt de les nostres propostes”, ha exposat la candidata Helena Mas per a defensar que és una “prioritat“, la qual desdoblarà l’avinguda Francesc Cairat entre el carrer Isidre Valls i la sortida del túnel de la Tàpia. “Suposarà un avenç per als lauredians, pacificarà la parròquia i millorarà també la mobilitat de tot el país”, ha celebrat Mas, tenint en compte que la parròquia és el punt d’entrada a Andorra des d’Espanya.

Finalment, a Escaldes-Engordany, la llista de Demòcrates + Acció encapçalada per Trini Marín ha explicat el projecte per a ampliar l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, “amb un nou edifici que permeti disposar d’espais més amplis”, per a millorar el servei que s’ofereix a la ciutadania però també “per a millorar la comoditat dels professionals sanitaris”. Pel que fa a aquests professionals, Marín ha defensat un Pacte nacional de la salut amb el col·lectiu “perquè són qui coneixen millor les mancances i necessitats sanitàries”.