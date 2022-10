Concert i berenar a Andorra la Vella per a estrenar el reformat carrer de La Llacuna

El Comú d’Andorra la Vella vol celebrar amb els veïns del barri l’estrena del reformat carrer de La Llacuna, que ha passat a ser una via prioritària per als vianants. Per això els ha convidat, a través d’una carta, a gaudir d’un berenar i d’un concert a càrrec del grup andorrà Els Senyora. L’acte és gratuït, obert a la resta de la ciutadania i tindrà lloc divendres a la tarda.

Les obres de remodelació s’han fet per a prioritzar el pas dels vianants, si bé es permet el pas dels vehicles dels veïns i les càrregues i descàrregues. Amb la millora s’ha substituït el paviment, l’enllumenat públic i el mobiliari, alhora que s’ha instal·lat una minideixalleria i s’ha reforçat l’enjardinat. També s’ha actuat a la zona de l’accés al rec del Solà pel camí dels Espuis i s’ha enderrocat un petit magatzem comunal, on s’ha adequat un punt d’estada.

Els treballs d’embelliment del carrer de La Llacuna, que van començar al maig s’emmarquen en la política de millora dels barris i en les accions per a afavorir el benestar dels ciutadans amb nous espais que donen prioritat als vianants. En aquest carrer residencial que connecta els carrers mossèn Cinto Verdaguer i mossèn Enric Marfany, a més, hi ha un dels Centre d’Atenció Primària més importants de la parròquia.

En les darreres setmanes s’ha completat la reforma i s’hi ha col·locat el nou mobiliari urbà. L’embelliment ha tingut un cost de 504.301 euros.