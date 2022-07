Concert de vent en el marc de les Nits d’estiu als museus, a l’Espai Columba

El dijous, dia 28 de juliol, el Duo de vent, format per Ester Sánchez a la flauta i Unai Gutiérrez al clarinet, oferirà un concert a l’Espai Columba, a Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella. El repertori barrejarà estils de música variada i lleugera, ideal per a una nit d’estiu.

El programa de l’actuació estarà compost per obres originals i per arranjaments dins de l’àmbit de la música clàssica. Els solistes navegaran per diferents períodes i estils. Els dos músics són mestres de l’Institut de Música d’Andorra la Vella i col·laboren amb l’ONCA.

El concert començarà a les 20 h i, per a assistir-hi, cal reservar trucant al (+376) 836 908.

Més informació del concert