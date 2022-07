Escaldes-Engordany acomiada aquest dimarts la seva festa major

Després de força dies d’animació, Escaldes-Engordany tanca aquest dimarts, dia 26 de juliol, la seva festa major. Malauradament, la nota trista d’aquesta jornada festiva és la impossibilitat de poder celebrar el castell de focs a causa de l’elevat risc d’incendis. Tot i això, el programa encara ofereix propostes atractives per a tots els públics.

Aquest darrer dia de festa començarà a les 11 hores amb l’obertura del mercat, al passeig Arnaldeta de Caboet. A les 12 hores, però al carrer dels Veedors s’obriran al públic els Food Tracks. Aquesta hora, el migdia, coincidirà amb l’inici de la missa en honor a la Patrona de la parròquia, a l’església de Sant Pere Màrtir, amb l’assistència d’autoritats, el Pubillatge 2022-2023 i l’Esbart Santa Anna.

Precisament, a la plaça de Santa Anna, a les 13 hores, hi haurà el tradicional ball amb la Cobla Ciutat de Manresa. I, a les 13:30 hores, se celebrarà un aperitiu a la plaça de l’església de Sant Pere Màrtir.

Ja entrada la tarda, a les 18 hores tindrà lloc el ball de l’Orquestra Meravella, al Prat del Roure. A les 19 hores hi haurà un tast de vins a càrrec del celler Pascona i de cava Maria Rigol Ordi, al Parc de la Mola.

A les 20:30 hores se celebrarà l’actuació musical de Pas & Fals, una formació de joves andorrans que aposten pel rock. El concert es farà a l’aparcament dels Veedors.

Al no haver-hi castell de focs, el programa festiu salta fins a les 23 hores amb el ball de nit amenitzat, novament, per l’Orquestra Meravella, al Prat del Roure. Just a la mateixa hora començarà el concert dels Catarres a l’aparcament dels Veedors. Aquesta actuació, juntament amb el tancament del mercat i dels Food Tracks clourà la festa major d’Escaldes-Engordany 2022.