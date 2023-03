Concert de celebració dels 30 anys de la Constitució d’Andorra i de la Fundació ONCA

Concert de la Constitució del 2022 (ONCA)

La Fundació ONCA organitza el tradicional Concert de la Constitució, que enguany celebra el trentè aniversari de la Constitució del Principat d’Andorra i de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (FONCA).

El programa està format per dues parts. La primera estarà protagonitzada per la interpretació d’un cançoner de temes andorrans i, a la segona, hi haurà l’estrena de l’obra ‘Un viatge’, encarregada a l’escriptor Albert Villaró i al director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, amb motiu dels 30 anys de la Constitució del Principat d’Andorra. El concert serà el dimarts 14 de març, a les 12 h, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i ja són a la venda les entrades a www.onca.ad.