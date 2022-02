Concentració per la pau mundial a la Universitat d’Andorra a causa de la invasió d’Ucraïna

Arran de la invasió d’Ucraïna per part de l’exèrcit rus, aquest divendres la Universitat d’Andorra (UdA) ha aturat momentàniament la seva activitat per dur a terme una concentració d’un minut a la plaça de la Germandat per la pau mundial.

Amb aquesta acció, que ha comptat amb la participació tant del personal com dels estudiants, l’UdA ha volgut condemnar la invasió, tal com ja va fer aquest dijous, coincidint amb l’inici dels atacs, a través d’un comunicat. La Universitat d’Andorra demana que s’aturin les hostilitats armades immediatament i s’iniciïn converses per aturar el conflicte. Així mateix, es demana als ciutadans i organismes de tot el món que es treballi intensament per a una pau permanent a tot el planeta.

L’UdA també s’adhereix a la declaració de suport que ha fet l’Associació Europea d’Universitats (EUA) amb els seus 26 membres d’Ucraïna. Així mateix, l’UdA fa extensiu el seu suport a totes les universitats ucraïneses. El compromís a favor de la pau i el rebuig a la guerra també s’ha fet palès a través del comunicat emès per la Xarxa Vives d’Universitats, de la qual l’UdA forma part.