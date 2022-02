Els Mossos d’Esquadra denuncien penalment una falsa llevadora a l’Alt Urgell

Agents de la Policia de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra, van denunciar penalment el passat dimarts una dona, de 28 anys, com a presumpta autora d’un delicte d’intrusisme professional, tres delictes d’estafa i falsedat documental.

A finals de l’any passat una patrulla de mossos va haver de intervenir en un incident a l’hospital de la Seu d’Urgell. Davant un nou nascut d’un part de risc el responsable mèdic va determinar la necessitat de traslladar al menor a l’hospital Arnau de Vilanova. Finalment, tot i la reticència inicial dels pares, es va traslladar a Lleida i va evolucionar favorablement.

Arran d’aquest incident els mossos van tenir coneixement que aquest embaràs l’hauria supervisat una llevadora particular per tal de realitzar-lo inicialment a domicili, tot i que el protocol reconegut ho desaconsellava clarament en aquest cas.

La investigació oberta al respecte va permetre conèixer dos embarassos més que hauria supervisat aquesta persona, que es presentava com a llevadora i llicenciada en obstetrícia al seu país d’origen, i cobrava uns 2.000€ per embaràs.

Els mossos van contactar amb les altres famílies i van tenir coneixement que duia a terme un contracte aportant un suposat document nacional d’identitat i on es recollien les seves suposades titulacions.

Per resoldre les sospites els agents van fer les consultes davant diversos organismes oficials i van confirmar que no tenia cap mena de titulació per exercir cap professió de l’entorn sanitari ni estava en procés d’homologació.

Davant els fets, els investigadors van citar-la a comissaria i va quedar denunciada penalment com a presumpta autora d’un delicte d’intrusisme professional, tres delictes d’estafa i falsedat documental.

La denunciada haurà de presentar-se davant l’autoritat judicial quan sigui requerida.