Compte enrere per a la Gran Fondo

Una imatge de la Gran Fondo 2022 (Toni Grases / Comú d'Encamp)

Aquest cap de setmana se celebra la 2a edició de la Gran Fondo Encamp El Pas de la Casa. Com a novetat d’enguany, s’inclourà l’Andorra Bike Race, que comptarà amb dues proves de bici de muntanya (MTB i E-bike), amb recorreguts de 40 i 28 km.

La zona neuràlgica de l’esdeveniment serà novament la Plaça dels Arínsols d’Encamp, que acollirà les sortides i arribades de totes les proves, així com les diferents activitats que es vagin desenvolupant al llarg de les dues jornades.

Precisament, el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot, ha remarcat que la Gran Fondo Encamp El Pas de la Casa serà molt més que una jornada de proves ciclistes, “serà una festa lúdica de la bici que comptarà amb espectacles i molt bon ambient”. Per tant, no és un cap de setmana “només per als participants o els aficionats al món del ciclisme, tothom que vingui gaudirà de la festivitat que hi ha preparada”.

El conseller també ha destacat que des del comú “estem molt contents d’acollir una nova edició de l’esdeveniment. Un any més, volem posicionar la parròquia dins del territori andorrà ciclista, i és que, com en l’edició anterior, les diferents proves recorreran tots els ports de la parròquia: Beixalís, Els Cortals i El Port d’Envalira”.

D’altra banda, el director de la Gran Fondo Encamp El Pas de la Casa i Andorra Bike Race, Dani Buyo, ha agraït “l’aposta del comú un any més per a tirar endavant la Gran Fondo” i ha detallat que pel que fa a la participació “esperem arribar als 400 inscrits. A més, cal destacar el 25% de participació femenina que tenim actualment. En general, aquests esdeveniments en tenen entre un 10 i 15%, però gràcies a la promoció i dedicació de diferents clubs i col·lectius del país, s’està fent créixer la participació femenina, i això ens posa molt contents”.

Finalment, la directora de banca país d'Andbank, Maria Suárez, ha matisat que Andorra "és un país que té molta activitat esportiva fora de la temporada d'esquí, i des d'Andbank apostem per a donar suport a iniciatives com aquesta, que estan convertint el país en un referent en el mon del ciclisme".





Andorra Bike Race, la novetat del cap de setmana

L’esdeveniment es dividirà en dues jornades: dissabte se celebraran les proves de l’Andorra Bike Race, que seran en format ‘Rally Raid’ i tindran sortides individuals o en parelles cada minut amb trams cronometrats a la zona de Grandvalira. En ambdós recorreguts estarà permès també gravel i E-gravel.

En referència a aquesta novetat, Dani Buyo ha destacat que enguany “recuperem la marca Andorra Bike Race i, per tant, allarguem el cap de setmana amb més proves i opcions”. A més, el format de sortides individuals farà “que no hi hagi impacte al trànsit”.

Pel que fa a diumenge, les proves seguiran el mateix format que l’any passat. Es comptarà amb tres distàncies: 103 km (aquesta serà la prova reina del cap de setmana i passarà per Beixalís, el coll d’Ordino, el Port d’Envalira i els Cortals), 47 km (que creurà Beixalís i els Cortals) i 31 km (que passarà pels Cortals d’Encamp i estarà destinat a un públic més familiar o amateur). Els recorreguts de 47 i 31 km també es podran fer en bicicleta elèctrica.