Què és una mare?

Roser Rodríguez Jerez

La paraula mare vol dir ser tot, vol dir amor, desvetllament, llàgrimes, alegria, sacrificis, vol dir canviar la vida d’una dona, el seu temps i forma de pensar, ja que lliuren tot el seu cor i totes les seves forces encara que no en tinguin, perquè els seus fills estiguin bé.

A les mares ens fa més mal que a ningú dir NO als fills; reptar-los, mesurar les seves forces, veure’ls caure, abandonar els seus somnis o desaprofitar les seves capacitats. Però, coneixem la importància dels límits i pretenem que els fills els aprenguin.

Una mare vol que als seus fills els vagi bé a la vida, però també vol que hi hagi tempestes i aprenguin a enfrontar-les. Les mares són les que transmeten aquest sentiment d’amor i afecte als seus fills, portant uns valors, que enforteixen la societat, com ho són l’honestedat, la cooperació, la solidaritat i el respecte entre d’altres.

Per a les mares, els seus fills ocupen el primer lloc al món, intenten donar-los el millor, encara que arribin cansades després d’un feixuc dia de feina, els donen menjar, són les primeres en aixecar-se i les últimes en ficar-se al llit, són les guardianes incondicionals dels seus fills.

Les mares són el tresor del món, són éssers brillants, només n’hi ha una i, com ella, cap més. Les mares són la vida mateixa, sense mare no hi ha vida, és la representació divina aquí a la terra. En fi… Les mares són el tot que es divideix per dos, en trossos per a complaure als fills. Perquè… Les mares són les persones més fortes del món.

La seva debilitat és el seu punt fort i, aquest, sempre serà l’amor cap als qui cada dia encenen el cor i les ganes de viure: Els fills!

En aquest dia especial, miro cap al cel i agraeixo que posessin al meu camí, a la meva àvia Maria (la meva mare per a mi). Aquesta meravellosa dona, que es va fer càrrec de dues nenes de poca edat, la meva germana de 18 mesos, més o menys, i de mi, de 36 mesos. No ens va donar la vida, però va fer molt més, que portar-nos al món, ens va criar, ens va protegir, ens va donar amor. Hi ha un sentiment amagat vers aquesta àvia (Maria). Més ben dit, mare! Ho mereix tot. Va donar el seu valor i el seu amor per nosaltres. Aixeco els ulls cap al cel i la felicito quan fa tot just 20 dies que va ser el Dia de la Mare.

Amb retard, però, moltes felicitats a les mares, solteres, casades… Tant és! Tot el reconeixement.