L’FC Andorra s’acomiada amb els deures fets

Alegria evident del FC Andorra en aconseguir la victòria davant del Llevant en lliga (FC Andorra)

Després d’adjudicar-se una bona temporada que se salda amb un aprovat notable, l’FC Andorra tancarà aquest dissabte (16:15 hores), a l’Estadi Nacional, la seva primera campanya a la lliga SmartBank, la segona divisió espanyola de futbol.

Els tricolors finalitzen el campionat amb la disputa de la 42a jornada, a casa, i rebent el Vila-real B del porter andorrà, Iker Álvarez. A manca d’aquest últim partit, els groguets són 18ns de la divisió de plata amb 50 punts. De la seva banda, l’FC Andorra ocupa la 9a plaça amb 56 punts. Cas que els d’Eder Sarabia guanyin i el Cartagena (8è) perdi, encara podrien pujar un lloc a la classificació. Per contra, si perden, podrien caure fins a un parell de posicions perquè el Tenerife i el Burgos els estan trepitjant els talons.

Sigui com sigui, el fet d’haver assegurat la permanència amb vàries jornades d’antelació ha aportat tranquil·litat al tram final de la lliga. És més, vist amb perspectiva, per petits detalls, l’FC Andorra no s’ha colat entre les places que donen dret a disputar el play-off d’ascens. Els jugadors han deixat el llistó força alt de cara a la temporada vinent.