Cultura inaugura l’exposició “Meritxell reneix”, amb motiu del 50è aniversari del nou santuari

Tret de sortida a les activitats per a commemorar el 50è aniversari del Santuari de Meritxell, impulsades pel Govern, amb la inauguració de l’exposició ‘Meritxell reneix’ al claustre del monument. La mostra serà visitable fins a finals d’any. “Meritxell forma part de la biografia sentimental de moltes persones. I aquesta exposició aconsegueix recordar-nos que hi ha espais que transcendeixen la seva funció original i es converteixen en espais comunitaris, en llocs de memòria i vivències compartides”, ha assegurat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant l’acte.
Aquesta mostra fotogràfica convida l’espectador a observar el temple com un espai viu, on arquitectura, religiositat i vida quotidiana es troben. L’obra de Ricard Bofill s’hi presenta com una expressió de fe i, alhora, com un lloc de trobada col·lectiva, estretament vinculat als rituals, a les celebracions i als moments significatius del cicle de la vida.
Mitjançant les formes, la llum i el simbolisme, el recorregut proposa una mirada marcada per la nostàlgia i la memòria, per a donar valor al paper del Santuari com a espai de comunitat, emoció i identitat compartida. Amb el pas del temps, aquest espai s’ha obert també a noves mirades i usos, vinculats al turisme cultural, integrant-se de manera natural en el paisatge simbòlic i social del país.
A l’acte d’inauguració hi ha assistit mossèn Ramon de Canillo, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, així com representants de les diferents institucions del país.