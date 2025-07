Compromís d’Andorra amb la cooperació internacional perquè les institucions financeres globals siguin més inclusives i efectives

Xavier Espot a l’FFD4, a Sevilla (SFGA)

El cap de l’Executiu, Xavier Espot, ha apel·lat davant la comunitat internacional a avançar de manera coordinada cap a una governança financera internacional representativa, capaç d’integrar les diverses realitats de tots els països. En el marc de la IV Conferència Internacional sobre Finançament per al Desenvolupament de les Nacions Unides (FFD4), celebrada a Sevilla, el cap de Govern ha afirmat que la presència d’Andorra en aquesta Conferència “és testimoni de la importància que concedim al multilateralisme per a construir un futur més equitatiu, sostenible i integrador.”

Andorra s’adhereix a la “Plataforma d’Acció de Sevilla”, un nou marc global per al finançament del desenvolupament sostenible, que desenvoluparà les accions que recull el document final d’aquesta IV Conferència Internacional de les Nacions Unides.

Durant la seva intervenció en el Debat General de l’FDD4, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que, a nivell global, només s’ha avançat un terç en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), un fet que suposa un senyal d’alarma per a la comunitat internacional. En aquest context, ha dit, Andorra s’adscriu a la Declaració conjunta presentada pels Estats iberoamericans, en el marc d’aquesta conferència, que subratlla la necessitat d’un multilateralisme eficaç davant les diferents prioritats de desenvolupament.

Tal com ha expressat Espot, el canvi climàtic, identificat com una de les crisis més urgents dels temps actuals, ocupa un paper central en les prioritats del Govern. En aquest sentit, s’ha referit a la implementació a Andorra d’iniciatives concretes, com l’emissió de bons verds, socials i de sostenibilitat, així com la creació d’un Fons Verd per a donar suport a la transició energètica.

En el seu discurs, el representant andorrà ha subratllat la necessitat de reformar l’arquitectura financera internacional per a fer-la més inclusiva i representativa. “Les veus de tots els estats, grans i petits, desenvolupats i en desenvolupament, han de ser escoltades i tingudes en compte”, ha afirmat, posant èmfasi en la urgència de revisar la governança de les institucions financeres globals.

Espot s’ha referit a l’esperit de solidaritat internacional, refermant el compromís d’Andorra a favor de l’ajuda pública en el desenvolupament en els àmbits de la lluita contra el canvi climàtic, l’educació en particular de les nenes, la lluita contra la desigualtat, la discriminació i de les poblacions més vulnerables, en especial pel que fa als infants i a les persones amb discapacitat.

El cap de Govern ha conclòs refermant la determinació d’Andorra en el compromís amb la solidaritat internacional i el multilateralisme, essencials per a avançar cap a un món més just i sostenible.





Espot tracta l’agenda europea amb el viceprimer ministre i ministre d’Afers Exteriors de Luxemburg, Xavier Bettel

En el marc de la Conferència FDD4, el cap de Govern s’ha reunit amb el viceprimer ministre i ministre d’Afers Exteriors de Luxemburg, Xavier Bettel, amb qui han tractat l’avançament en les negociacions de l’Acord d’associació amb la UE, pendent de signatura, ratificació i possible classificació com a acord mixt o exclusiu.

En la trobada a Sevilla, Espot i Bettel, també han tractat l’impuls de la cooperació entre els dos països que han complert 30 anys de relacions diplomàtiques. De la mateixa manera han abordat el rol que els Estats de petita dimensió tenen en el sí dels organismes internacionals. En aquest sentit, el cap de Govern ha felicitat Luxemburg per la tasca realitzada durant els sis mesos de la seva presidència al Comitè de Ministres del Consell d’Europa.

Per la seva part, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’ha reunit amb el vicecanceller de la República de Panamà, Carlos Hoyos, amb qui han tractat les relacions entre els dos països, en especial pel que fa a la col·laboració en els àmbits jurídic i financer.





Imma Tor es reuneix amb els ministres iberoamericans d’Afers Exteriors

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, també participarà aquesta tarda de dimarts en la Reunió Extraordinària de Ministres d’Afers Exteriors d’Iberoamèrica, a Sevilla, en el marc de la 4a Conferència Internacional de les Nacions Unides sobre el Finançament per al Desenvolupament. La trobada d’avui, convocada per la Secretaria Pro Tempore espanyola, en col·laboració amb la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), marcarà l’inici formal dels treballs polítics i tècnics que conduiran a la XXX Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, prevista per al 2026 a Madrid.

La reunió té per objectiu reafirmar la Comunitat Iberoamericana com un espai únic de diàleg, concertació política i cooperació, en un context internacional canviant i ple de reptes compartits. La trobada representa també una aposta per a reforçar la projecció internacional de la Comunitat Iberoamericana.