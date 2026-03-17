Rescaten un excursionista atrapat per una allau a prop del coll de Bassiero

Els Bombers de la Generalitat han rescatat, aquest dilluns, un excursionista que havia quedat atrapat per una allau entre el coll de Bassiero i l’Estany Gelat, al nord-oest del Pallars Sobirà. El cos d’emergències havia rebut l’avís de l’accident passades les 2 del migdia des de la zona dels pics de Bassiero, al costat est del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Per causes que ara s’investiguen, en una canal amb pendent pronunciat i amb neu verge s’hi havia desencadenat una allau que havia sorprès dos muntanyencs. Un d’ells, que n’havia sortit il·lès, és qui va trucar als Bombers per a avisar de l’incident i del fet que la persona que anava amb ell havia quedat atrapat sota la neu.
Al lloc, on aquests dies encara s’hi acumula una gran quantitat de neu, s’hi van desplaçar dos helicòpters amb efectius del GRAE de la Seu d’Urgell, del MAER i del SEM, amb l’ajut també de membres dels Pompièrs d’Aran. El ferit va ser rescatat i traslladat tot seguit fins a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, a Barcelona.