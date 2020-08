Afers Socials signa un conveni amb la Federació de la Gent Gran d’Andorra

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i el president de la Federació de la Gent Gran d’Andorra, Fèlix Zapatero, han signat aquest dimarts un conveni per regular i formalitzar la col·laboració entre l’Executiu i la federació en les actuacions que es portin a terme a favor de l’efectivitat dels drets de la gent gran i la millora de la seva qualitat de vida.

En concret, tot i que l’entitat gaudeix des de fa anys d’una subvenció del Govern, el conveni permet consolidar la col·laboració de l’Executiu en el finançament del programa d’activitats i serveis de la federació a través d’un import de 17.000 euros anuals per dur a terme aquestes activitats.

A més, el Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut oferirà suport tècnic per desenvolupar les activitats i els serveis en els termes que s’estableixin de mutu acord. El conveni té una durada inicial fins al 31 de desembre del 2020 i a comptar d’aquesta data es podrà renovar per períodes anuals successius fins a tres anys.

En aquest sentit, Filloy ha destacat l’interès del Ministeri per reforçar el contacte amb la Federació de la Gent Gran d’Andorra com a interlocutora en les matèries relacionades amb el col·lectiu de les persones grans. L’objectiu és refermar el treball conjunt per la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones i de les seves famílies. Precisament, Fèlix Zapatero ha destacat “la importància del conveni per a la federació”.

La Federació de la Gent Gran d’Andorra té entre els seus objectius amenitzar en tot el que sigui possible el temps lliure de les persones associades, reconegudes com a gent gran; fomentar la convivència i la relació personal i humana entre els seus membres; facilitar-los la informació i l’orientació d’utilitat en relació amb les qüestions que els afectin, i promoure i dur a terme tot allò que pugui ser en llur benefici i satisfacció.