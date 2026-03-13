Comença l’elaboració del nou protocol d’abordatge de violències en espais festius de l’Alt Urgell

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), a través de l’àrea d’Igualtat i de l’Oficina Jove, comença la fase d’elaboració del nou Protocol d’abordatge de les violències sexuals i lgbtifòbiques en espais festius, que ha de prendre el relleu del Protocol d’actuació davant les violències sexuals masclistes en entorns d’oci que es va aprovar el 2019, amb l’objectiu d’actualitzar-los i ampliar-ne l’abast per a incorporar de manera explícita les violències sexuals i lgbtifòbiques en els espais festius públics de la comarca.
Amb aquest document es vol reforçar especialment la coordinació comarcal, establir criteris compartits i circuits clars d’actuació entre ajuntaments, entitats, colles, organitzacions i comissions de festes, i alhora garantir mecanismes d’atenció i de resposta accessibles arreu de la comarca. També s’impulsaran mesures de prevenció estructural i de sensibilització i formació de tots els agents implicats, amb la voluntat d’avançar cap a uns espais festius més segurs, inclusius i lliures de violències.
El protocol es vol tenir enllestit a l’estiu i ara s’inicia la fase de recollida d’informació i de contrast per tal de recollir mirades diverses, experiències i propostes que permetin redactar-lo tenint en compte la realitat dels municipis alturgellencs. En aquesta primera fase es vol comptar amb l’opinió i la participació d’entitats festives, culturals i juvenils, de persones que organitzen o dinamitzen les festes, de professionals vinculats a l’oci, la cultura o l’àmbit comunitari, i en general de qualsevol persona interessada en fer-hi aportacions.
Amb aquesta finalitat s’ha elaborat un qüestionari amb preguntes obertes que es podrà contestar, de manera individual i confidencial, a través de l’enllaç https://forms.gle/XpgRr7o13fNUkJEb8 fins al 10 d’abril. I en paral·lel s’organitzarà un grup focal amb representants d’entitats i agents diversos que es reunirà el 13 d’abril, a les 7 del vespre, al Consell Comarcal i en el qual s’hi pot prendre part posant-se en contacte amb l’àrea d’Igualtat a través del correu igualtat@alturgell.cat.
Amb l’inici d’aquest procés, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell referma el compromís amb unes festes lliures de violències i amb el treball per a garantir els drets, la dignitat i la llibertat de totes les persones.