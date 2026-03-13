Simulacre de rescat per una allau fora de pistes a l’estació d’esquí de La Molina

Protecció Civil de la Generalitat i l’estació d’esquí i muntanya de La Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) han organitzat aquest dijous un exercici en què s’ha simulat una allau en una zona fora de pistes a Coll de Pal que ha atrapat diversos esquiadors, tots ells ferits de diversa consideració i amb la simulació de dues víctimes mortals.
El simulacre ha servit per a posar en pràctica en entorn real les accions del personal de La Molina amb els mitjans i protocols propis; i en especial la coordinació amb tota la resta de grups actuants, tant a nivell operatiu com als diversos centres de control. Els principals objectius de l’exercici han estat comprovar els diversos protocols d’avisos i comunicació entre tots els actuants en cas d’accident i assajar els procediments d’activació del Pla d’Autoprotecció de l’estació (actualitzat el desembre de 2025) i del pla ALLAUCAT de Protecció Civil.
L’escenari simulat ha estat el d’una allau fora de la zona de pistes que ha atrapat una trentena d’esquiadors. Els primers en arribar al lloc han estat el personal de pistes de La Molina, i posteriorment ja s’ha donat avís a la resta de cossos d’emergències. Del total d’esquiadors afectats per l’allau hi ha hagut dues persones que han perdut la vida, mentre que la resta han resultat ferits de diversa consideració i altres il·lesos.
Els ferits i atrapats han hagut de ser rescatats pels bombers, i tot seguit traslladats a una zona segura per a ser atesos pel personal del SEM. El Cos de Mossos d’Esquadra, per la seva banda, s’ha fet càrrec de les dues persones que han mort i de les funcions del grup d’ordre, juntament amb el cos d’Agents Rurals.
A banda, s’ha simulat també que hi havia un espai de l’estació habilitat per a atendre als familiars de les persones afectades.