Posaran en marxa, aquest estiu, el primer corredor de transport sanitari amb drons d’Espanya, entre Lleida i Tremp

Catalunya posarà en marxa a partir de l’estiu un servei regular de transport sanitari amb drons entre l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, i l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. El projecte el lideren el Departament de la Presidència, a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), i el Departament de Salut, a través de la Fundació TIC Salut i Social, i pretén millorar els temps de resposta i l’equitat territorial en l’enviament de bosses de sang, altres tipus de mostres biològiques, fàrmacs i material mèdic de petites dimensions a zones rurals i de muntanya.
El futur corredor s’ha anunciat aquest divendres a l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, a la jornada de presentació de l’informe ‘Integració de drons en el sistema de Salut: zones clau per al desplegament territorial’, elaborat per la Fundació TIC Salut i Social per encàrrec del Departament català de Salut.
Després d’analitzar la viabilitat de la integració d’aquesta tecnologia en les operacions logístiques dels hospitals públics del Sistema de Salut de Catalunya (SISCAT), l’informe ha identificat deu zones estratègiques amb 15 hospitals en què es considera factible desplegar rutes de logística sanitària a curt i mitjà termini, entre les quals es troben les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran, on es desplegarà aquesta primera ruta.
I es treballa per a obrir pròximament dues noves que connectin les poblacions de Tremp, Sort i Vielha i els seus diferents centres assistencials com hospitals i Centres d’Atenció Primària.
En declaracions als mitjans des de l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, la consellera catalana de Salut, Olga Pané, ha destacat que l’ús de drons millora els temps de desplaçament, redueix l’emissió de CO2 i millora la qualitat amb què arriben les mostres biològiques. Pané ha destacat que aquesta tecnologia reforça la connectivitat dels centres en entorns rurals i facilita una connexió més directa entre equipaments, fet que contribueix a fer més equitatiu el servei. “És una alegria que els drons serveixin per a tecnologia positiva en favor de les persones i la sanitat”, ha afirmat.
Al seu torn, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha posat en valor que el projecte “demostra l’aposta de la Generalitat per a assolir el lideratge quant a innovació responsable i amb propòsit de millora dels serveis públics a través de la tecnologia, en aquest cas en l’àmbit de la salut”.
Primers vols entre Tremp i Lleida
El projecte del corredor aeri entre Tremp i Lleida ja ha consolidat la primera fase tècnica i de seguretat. I ara s’està tramitant amb l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) l’autorització avançada que permetrà obrir rutes regulars de vols autònoms amb totes les garanties.
Quan s’obtingui l’autorització, prevista a partir de l’estiu, s’iniciaran els primers vols del dron, amb una durada d’entre 40 i 45 minuts respecte dels prop de 75 minuts que implica la ruta convencional per carretera. Un servei regular que alhora permetrà fer vols no programats i peticions a demanda.
A banda de la imminent ruta Lleida-Tremp, la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran estudia establir pròximament nous corredors de drons per al transport de mostres biològiques, fàrmacs i equipament sanitari entre Tremp, Sort i Vielha. Amb l’activació d’aquests corredors, Catalunya es consolidarà com a cas de referència i marcarà un precedent a tot l’Estat en la integració de drons logístics dins dels serveis sanitaris, amb un model escalable i exportable a altres territoris i serveis.
Experiències prèvies de drons en salut
Des de 2023, la Generalitat ha avaluat el potencial dels drons per a transformar la logística sanitària mitjançant dues proves pilot a la Garrotxa i a la Regió Sanitària Metropolitana Nord. Els resultats van confirmar la viabilitat tècnica i assistencial del model, amb una reducció dels temps de transport superior al 70% i un descens del 98% en les emissions de CO₂.
També s’ha constatat una millora de la qualitat clínica de les mostres. A la Garrotxa es va observar una disminució de la degradació de les mostres (hemòlisi, que provoca la destrucció dels glòbuls vermells en sang) d’aproximadament el 50%, i a l’àrea metropolitana les mostres van arribar en condicions òptimes, sense veure’s afectades per les irregularitats del ferm.
Innovació al servei de la millora de vida de les persones
Aquest projecte s’alinea amb els objectius de la reforma de l’Administració engegada pel Govern català per tal d’avançar cap a uns serveis públics més àgils, digitals, eficients i adaptats a les necessitats de la ciutadania. I també amb l’impuls de la innovació i de la transformació digital per a millorar la vida de les persones.
És també una expressió del Programa GovTech Catalunya, que promou la col·laboració entre l’Administració i l’ecosistema tecnològic per a resoldre reptes públics complexos amb tecnologia útil, governada i orientada a resultats.