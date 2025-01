Com tenir una llar intel·ligent amb pocs diners

Una dona gaudint de la seva llar intel·ligent (AMIC)

Transformar casa teva en una llar intel·ligent no ha de ser car. Pots començar amb sistemes d’il·luminació intel·ligent que et permeten regular la llum segons les teves necessitats i estalviar energia. Un altre pas és instal·lar un termòstat intel·ligent, controlable des del mòbil, per a mantenir la temperatura òptima en tot moment. Per a més seguretat, les càmeres, panys intel·ligents i sensors de moviment et donen control sobre el que passa a casa, fins i tot, quan no hi ets.

Els assistents virtuals com Alexa o Google Assistant són una inversió assequible que facilita el control dels dispositius connectats amb ordres de veu. A més, aquests sistemes són fàcils d’instal·lar, de manera que no necessites grans despeses en reformes. També és possible trobar dispositius que integrin més funcions en un mateix aparell, cosa que permet que amb una petita inversió puguis controlar la il·luminació, la calefacció i la seguretat des d’una única aplicació. Així, amb pocs dispositius ben integrats aconsegueixes una llar moderna i pràctica.

Per a maximitzar el confort, una altra opció econòmica és invertir en endolls intel·ligents que permeten encendre o apagar electrodomèstics des del mòbil, programant el seu funcionament per a reduir el consum energètic. Això és útil per a aparells com cafeteres o estufes, que es poden programar per a activar-se només quan ho necessites.





Per Tot Sant Cugat