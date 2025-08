Com saber si el teu gos pateix un cop de calor

Un gos bevent aigua en un dia de calor (AMIC)

Amb les altes temperatures, és essencial protegir els animals de companyia dels efectes de la calor extrema. Els gossos són especialment vulnerables als cops de calor, una situació que pot posar en risc la seva salut i que, si no es detecta a temps, pot ser mortal. Segons apunten els veterinaris, els símptomes que indiquen que un gos pateix un cop de calor són força evidents.

El primer senyal acostuma a ser una respiració molt accelerada, sovint amb la boca oberta i la llengua penjant. Aquesta hiperventilació és una manera que té el gos d’intentar regular la seva temperatura corporal, ja que no pot suar com ho fem les persones. Si el problema avança, es poden observar mucoses de la boca i dels ulls d’un color vermell intens, signes clars de l’estrès tèrmic que pateix l’animal.

Altres símptomes habituals són els tremolors, el mareig, la desorientació o, fins i tot, el rebuig a caminar. Si el gos es desploma o no respon amb normalitat als estímuls, és possible que la situació sigui crítica. En aquests casos, cal actuar amb rapidesa: portar-lo immediatament a una zona fresca, oferir-li aigua (sense forçar-lo a beure), mullar-lo amb aigua temperada i, sobretot, consultar urgentment amb el veterinari.

Els gossos amb pelatge fosc, de morro xato (com els bulldogs o carlins), cadells, animals grans o amb problemes de salut previs tenen més risc de patir un cop de calor. Per això, és important evitar passejar-los durant les hores centrals del dia, no deixar-los mai dins el cotxe ni exposats al sol sense ombra i assegurar-se que tinguin sempre aigua fresca disponible.

Conèixer els símptomes i actuar amb rapidesa pot salvar la vida del teu gos. La calor intensa no és només incòmoda: pot ser perillosa. Cuidar-los també vol dir adaptar-nos a les seves necessitats quan les temperatures pugen. A l’estiu, més que mai, cal tenir cura d’ells com es mereixen.

Estar atents als signes i actuar a temps pot marcar la diferència entre un ensurt i una emergència greu. La prevenció és, sens dubte, la millor eina per a cuidar-los a l’estiu.





Per Tot Sant Cugat