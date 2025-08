Atzar, coincidències i destí

Omar El Bachiri. Psicòleg

El destí és el resultat obtingut i l’atzar i les coincidències són la manera d’interpretar-ho. Aleshores, depenent de si ens guiem per la ciència o la pseudociència, l’interpretarem d’una manera o d’una altra. La pseudociència, com per exemple, el tarot, l’astrologia i la parapsicologia entre d’altres més, afirmen que poden predir el futur de les persones. No tenen en compte les variables independents com la mort, la pèrdua de la feina o la separació sentimental, segueixen una lectura lineal, sense cap possibilitat de canvis. Per contra, la ciència utilitza el passat de la persona per a interpretar i explicar el present i consegüentment, també predir el possible futur.

Interpretant els fets pot tenir una idea de cap a on anem i com acabarem, però no ho pot assegurar, perquè té en compte les variables independents mencionades anteriorment. Aleshores, veient la diferència en la manera de treballar de totes dues, podem entendre la importància que té d’escollir una o un altre per a guiar-nos atès que, el nostre estat mental quedarà influenciat per les seves opinions. Poden desmotivar-nos a estudiar, a fer exercici físic, a viatjar, a ampliar el nostre cercle social, etc. Quan creiem que no podem fer res al respecte, que tenim el destí marcat i és impossible canviar-lo, ens abandonem i perdem tota esperança de millora.

Per contra, quan saben que canviant certs hàbits i costums podem modificar per complet la nostra manera de ser, l’esperança de millora és abismal. Això últim s’anomena el locus de control i pot ser intern o extern, quan és el primer, opinem que la gran part del resultat depèn de nosaltres mateixos, del nostre treball i, per tant, ens esforcem. En canvi, quan és extern, donem per fet que el resultat depèn de factors externs a nosaltres (a la sort o als altres), així que, no fem cap esforç perquè pensem que el destí està determinat, escrit. No tenim en compte que és modificable i, per tant, allò que avui és bo, demà, potser no ho serà.

