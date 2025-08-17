El 98% de la població andorrana de 16 a 74 anys es connecta a Internet cada dia

L’estadística sobre l’equipament i l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars andorranes és una font bàsica i homologada d’informació sobre la població amb relació a les tecnologies de la informació i la comunicació, adreçada a les llars residents al país d’acord amb els estàndards de l’estadística oficial europea i està inclosa en la Llei del Pla d’estadística 2022-2025 (codi A171), a càrrec del Departament d’Estadística i amb la col·laboració d’Andorra Telecom i Andorra Recerca + Innovació (AR+I).
D’aquesta manera, entre tota la informació extreta de l’enquesta, es destaquen de l’any 2024 els següents punts:
– El 98,1% de la població de 16 a 74 anys (98,9% el 2023) ha fet servir Internet en els darrers tres mesos, dels quals el 97,8% (97,4% el 2023) s’hi connecta diàriament.
– El telèfon mòbil es consolida com el dispositiu més utilitzat per a connectar-se a Internet independentment de l’edat, els ingressos familiars, la nacionalitat o el nivell d’estudis. Per a la resta de dispositius, com ara l’ordinador portàtil, s’observen diferències segons nivell d’estudis, membres a la llar o ingressos familiars.
– L’ús de l’administració electrònica es consolida: prop del 70,0% de la població enquestada que va utilitzar Internet durant l’últim any declara haver fet servir aquesta eina per a interactuar amb l’administració pública.
– Augmenta fins al 60,4% el nombre de persones enquestades que declaren haver comprat béns o serveis en línia en els darrers tres mesos i cau fins al 21,2% el nombre de persones que declaren no haver-los comprat mai.