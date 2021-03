Com organitzar una cuina sense mobles alts

Una cuina sense mobles alts transmet una sensació de major amplitud, crea un ambient relaxat i net, a més de ser visualment molt atractiva. En moltes ocasions, la ubicació de la cuina (oberta al saló) o les seves dimensions fan recomanable, prescindir d’ells.

A continuació et mostrem idees per poder crear un espai funcional i amb estil sense aquests mobles.

Els prestatges són uns grans aliats en la cuina, ja que multipliquen la capacitat de emmagatzematge. Pots optar per la fusta o l’acer segons l’estil decoratiu. Les baldes aconsegueixen espai d’emmagatzematge sense recarregar l’ambient. Allunya-les de la zona de cocció perquè no s’omplin de greix. Una solució pràctica per a evitar la brutícia és col·locar portes corredisses de vidre. En ser transparents no tapen res i s’aconsegueix el mateix efecte que amb prestatges oberts.

L’emmagatzematge vertical també estalvia espai i ajuda a organitzar la cuina.

Una alternativa és afegir complements lleugers que no afegeixin massa pes visual. Les barres amb ganxos per a penjar cassoles, els imants per als ganivets, les pissarres o els panells organitzadors són perfectes.

Per Decoracion2.com