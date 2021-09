Com netejar en profunditat la rentadora

Habitualment no solem realitzar una neteja completa de la rentadora, quan el recomanable és fer-ho cada tres mesos o almenys dues vegades a l’any, no tan sols per a protegir millor la nostra roba, sinó el que és més important, per a allargar considerablement la vida útil de l’electrodomèstic.

Per a fer-ho correctament, hi ha tres zones fonamentals on actuar i aquestes són:

– El tambor

– La goma

– El feltre.

Tambor:

El millor truc per a netejar-lo és abocar en el calaix del sabó un got de bicarbonat, i a continuació un got de vinagre (sigui de neteja o de cuina, tots dos són igual d’efectius) i programar (buida de roba), una rentada almenys a 60 °C. Amb això no només aconseguirem rentar el tambor, sinó també el mateix calaix del detergent, els conductes i el desguàs. No obstant això, si veiem que el calaix no ha quedat del tot net, podem extreure’l (si el model de rentadora ho permet) i netejar-lo amb la mateixa mescla anterior, o simplement amb sabó. Això sí, és convenient assecar-lo bé abans de tornar-lo a col·locar novament en el seu lloc. Una altra opció és submergir durant 5 minuts el caixetí en vinagre. Com ja sabem, el vinagre a més de netejar, desinfecta i elimina les olors.

Goma:

En aquesta zona sol acumular-se molta floridura degut a les juntes i plecs que posseeix. Per a acabar amb aquesta brutícia, podem utilitzar també la mescla de bicarbonat i vinagre i fregar amb una mica de força.

Feltre:

Un excés de brutícia pot arribar a obstruir-lo i produir una avaria. És la peça més complexa comparada amb les altres dues, en part, perquè no sempre sabem on se situa. En general, sol trobar-se dins del tambor, però si no ho sabem o no el veiem fàcilment, sempre ho podem consultar al manual d’instruccions, o buscar la informació per internet.

Abans de procedir a treure’l, és aconsellable realitzar un cicle de buidatge o almenys, desconnectar la rentadora de la xarxa elèctrica. Un cop extret el filtre, el netejarem de pèls, pelusses i altra brutícia que contingui. I una vegada net, ho tornarem a col·locar.

Amb aquests fàcils passos, ens assegurem de tenir una rentadora perfectament neta.

No obstant això, per a facilitar en part aquest treball, actualment existeixen ja en el mercat rentadores amb un programa específic per a netejar el tambor.

Un últim consell que és interessant seguir, és deixar sempre la porta de la rentadora oberta quan no l’estem utilitzant i sobretot obrir-la de seguida després de finalitzar qualsevol rentada, perquè s’assequi bé i evitar la floridura.