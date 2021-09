Amb aquesta recepta ja sabreu com fer un pastís de formatge i no tornareu a comprar-lo fora.

El pastís de formatge és un clàssic dels postres de la nostra gastronomia. Nosaltres hem volgut donar un toc diferent, potenciant el gust de formatge fent que sigui el protagonista d’aquest pastís i posant una quantitat de sucre més baixa del que és habitual.

Ingredients per a fer un pastís de formatge:

4 Ous grans

150g de Sucre llustre (sucre glass)

400g de Formatge crema (Tipus philadelphia)

200g de Formatge de cabra (rulo de cabra)

20g de Farina de rebosteria

350g de Nata líquida ( la de muntar, mínim 35% matèria grassa)

Per a la decoració:

Maduixes i almívar (10g de sucre + 10g d’aigua calenta)

Elaboració del pastís de formatge:

El primer que farem serà posar el forn en marxa i preescalfar a 200º amb calor a dalt i a baix. Barrejarem els ous amb el sucre de llustre. Si no teniu robot no patiu, ho fareu igual amb una batedora de mà amb l’accessori de les varetes o sense cap accessori, una forquilla sense més. Un cop estigui barrejat afegirem el formatge en crema i el “rulo” de cabra. Aconsellem tallar el “rulo” a dauets per facilitar que es barregi bé. Barrejarem fins que quedi una textura molt llisa i sense cap grumoll. Un cop aconseguida aquesta textura afegirem la farina i donarem unes quantes voltes més. Quan estigui totalment integrada tocarà afegir la nata líquida i barrejarem fins que quedin tots els ingredients integrats. La textura que busquem ha de ser molt cremosa. Agafarem un motlle i el folrarem amb paper de forn. Nosaltres us aconsellem un motlle de 20 cm de diàmetre, amb aquest surt un gruix espectacular. Si mulleu una mica el paper de forn aconseguireu que s’adapti millor al motlle. Abocarem la barreja a dintre, ho aplanarem una mica i ho ficarem al forn uns 40 minuts. Quan porti 20 minuts posarem una safata a la part alta del forn per frenar la intensitat de calor que rep el pastís per la part de sobre. Un cop han passat els 40 minuts apagarem el forn i deixarem la porta mig oberta i el deixarem reposant uns 15 minuts. El traurem i el deixarem refredant-se a sobre del marbre fins que es posi a temperatura ambient. Per desemmotllar aquest pastís haurem d’anar amb compte perquè com té una textura cremosa l’haurem de tractar amb molt carinyo i manipular-lo de manera suau. Taparem el pastís amb paper film i el ficarem a la nevera un mínim de cinc hores. Si el deixeu tota la nit, encara serà millor! Però això ja….depèn de les ganes que tingueu de clavar-li queixalada…..

Ara tocarà la decoració. Nosaltres no som gaire llaminers així que descartem posar melmelades o toppings massa dolços. En aquesta ocasió hem escollit unes maduixes que tallarem i distribuirem per sobre del pastís. Les pintarem amb una almívar fet amb 10 g de sucre i 10 ml d’aigua per donar-li brillantor.

Doncs ja ho tenim! Aquest pastís és increïble tot sol, sense necessitat de posar-li res per sobre.

Ara ja sabeu com fer un pastís de formatge.

Consell: Si no us encanta molt el formatge i voleu que el gust sigui més subtil podeu fer-ho sense el “rulo” de cabra, afegint-li la part proporcional de philadelphia . El gust serà molt més suau.

Salut i bon menjar!

